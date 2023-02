C’è chi li ha naturali e chi fa di tutto per ottenerli. Parliamo dei capelli mossi e delle bellissime onde morbide che caratterizzano questa tipologia di chioma. E poco importa se la si ha lunga o corta, quando si parla di chiome mosse la regola è sola una, ottenere delle onde a regola d’arte utilizzando dei prodotti per capelli mossi ad hoc, per un risultato da dieci e lode e un’acconciatura impeccabile in ogni momento della giornata.

Ma quali sono i migliori alleati per questa tipologia di capigliatura e come fare per garantirsi delle beach waves sempre perfette e curate? Ecco qualche piccolo suggerimento per potervi prendere cura della vostra chioma con i giusti prodotti per capelli mossi.

I 3 migliori prodotti per la cura dei capelli mossi

Quando si parla di prendersi cura dei propri capelli, si entra in un mondo fatto di un’infinità di possibilità e di piccoli accorgimenti da seguire e che non andrebbero mai sottovalutati. Primo fra tutti la scelta dei prodotti giusti per ogni tipologia di capigliatura, uno step che vale anche nel caso in cui si abbiano i capelli mossi e che, esattamente come quelli lisci o ricci, necessitano di cure mirate e ben calibrate.

Ma come ci si prende cura delle proprie onde e con quali prodotti è meglio farlo? Oltre all’utilizzo di uno shampoo e un balsamo specifici per la tipologia di capelli che si sta trattando, quando si parla di chiome mosse un elemento da non dimenticare mai è che queste necessitano di essere sempre ben idratate per poter combattere l’effetto crespo a cui tendono le capigliature di questo genere.

Ecco perché tra i prodotti per capelli mossi che è bene utilizzare sempre dopo ogni shampoo (e che non deve essere eseguito troppo di frequente) ci sono loro, le maschere per capelli. Meglio idratanti, nutrienti e rigeneranti, per dare un tocco di forza e vigore alla chioma in modo regolare e profondo.

Delle maschere che siano ricche di ingredienti naturali, delicate e che possano agire sulla chioma in modo mirato, nutrendola e garantendole il giusto livello di idratazione che le serve per sfoggiare delle onde in perfetto stato e salute.

Ecco alcuni esempi di maschere e prodotti per capelli mossi che potreste testare già dal prossimo lavaggio.

Phyto Phytospecific Shampoo Idratazione Ricca e Districante per Capelli Ricci, Mossi, Crespi e Stirati, Formato da 250 ml Un prodotto ottimo per i capelli mossi, che tendono al crespo e che hanno bisogno di essere idratati, poiché deterge con delicatezza e idrata in profondità, ammorbidendo la chioma 10 € su Amazon 12 € risparmi 2 €

Phyto 7 Crema Idratante per Capelli Secchi La crema Phyto 7 è prodotto cult, che ha attraversato gli anni e continua a tramandarsi di generazione in generazione per offrire un'idratazione ottimale ai capelli. 11 € su Amazon 14 € risparmi 3 € Pro Può essere applicata tutti i giorni.

Non unge

La confezione è realizzata al 100% in materiale riciclato e riciclabile Contro Nessuno

Garnier Fructis Routine Completa Hydra Ricci, Kit con Shampoo, Balsamo, Trattamento senza risciacquo e Styling Mousse, Per Capelli da Mossi a Ricci, Con Pectina della Frutta e Olio di Pistacchio Shampoo, balsamo, trattamento e styling mousse, per una cura completa e profonda dei vostri capelli mossi e, che non appesantisce la chioma a ma che definisce a ogni passaggio le onde naturali dei capelli 14 € su Amazon

I 3 migliori prodotti per lo styling dei capelli mossi

Una volta lavata la chioma con i giusti prodotti per capelli mossi ecco arrivare un altro dei momenti più importanti per definire al meglio le vostre onde, ovvero lo styling. Un passaggio che, seppur spesso trascurato soprattutto se si hanno dei capelli molto mossi e voluminosi già naturalmente, dovrebbe essere eseguito da chiunque, per fare in modo di mantenere le vostre onde ben definite, morbide e prive dell’effetto crespo a cui possono tendere per via dell’umidità.

I prodotti per capelli mossi appositi per lo styling garantiscono il massimo volume, leggerezza e lucentezza all’intera chioma, idratandola in modo lento e graduale durante l’arco della giornata e permettendole di restare sana e ben protetta dagli agenti esterni anche mentre state compiendo le vostre abituali faccende giornaliere. Non solo dei prodotti per tenere in piega la chioma, quindi, ma dei veri alleati per la sua salute e bellezza.

Prodotti per lo styling del capelli mossi come quelli qui sotto e da cui potete prendere spunto per la vostra prossima “messa in piega” post detersione.

Il più economico Maternatura Crema Arricciante Capelli Ai Fiori D'Arancio Crema senza risciacquo 13 € su Amazon Pro Con acido ialuronico

Con burro di Karitè Contro Nessuno

Crema senza risciacquo, specifica per rendere ricci i capelli mossi o per intensificare il riccio naturale. Setosa e profumata. Le cere di mimosa, di girasole, le fitoproteine più un polimero di estrazione vegetale creano la sinergia perfetta per modellare e fissare i riccioli. L’estratto di aloe, l’acido ialuronico, il burro di karitè, l’estratto di lawsonia, donano una grande quantità di idratazione e nutrizione. I capelli crespi si definiscono, i riccioli sono luminosi, dinamici e vitali.

Phyto Phytospecific Curl Legend Gel Crema Modella Ricci per Capelli da Mossi a Ricci, Senza Risciacquo, Formato da 150 ml Un gel crema che nutre e definisce i capelli mossi e ricci senza appesantirli, definendo la styling a luna durata e mantenendo le onde della chioma morbide leggere 17 € su Amazon 19 € risparmi 2 €

Pantene Pro-V Crema Styling + Termoprotettore Onde Naturali, senza Risciacquo, Nutriente, con Olio di Argan, per Controllo del Crespo e Onde Morbide e Idratate, 235 ml Un mix di prodotti per i capelli mossi, Crema Styling + Termoprotettore Pantene Pro-V Onde Naturali, da usare senza senza risciacquo e che nutre la chioma in profondità, aiutando a modellare i capelli definendone le onde 6 € su Amazon

Capelli mossi: consigli per mantenerli e curarli

Se da una parte ci sono questi prodotti per capelli mossi che è bene avere sempre a portata di mano se si vuole mantenere la propria chioma in perfetta salute e dall’aspetto impeccabile, è anche vero che tanto dipende anche da come la trattiamo e da quei piccoli gesti che possono davvero fare la differenza.

Oltre a shampoo, balsamo, maschere e prodotti per lo styling, quindi, quando si tratta di capelli mossi è importante anche:

eseguire periodicamente dei risciacqui speciali: con del tè, utile a rinforzare la chioma e a intensificare le vostre beach waves, con dell’acqua gasata se si vuole ridurre l’effetto crespo o con dell’aceto di mele se si desidera avere una chioma super brillante e morbida oltre che molto più ondulata;

asciugare sempre i capelli con il diffusore , per definire meglio la forma delle onde e preservare la loro bellezza nell’arco della giornata;

, per definire meglio la forma delle onde e preservare la loro bellezza nell’arco della giornata; utilizzare delle federe di seta per il cuscino. Questo tessuto, infatti, ha la capacità di non assorbire l’umidità dei capelli contrastando l’effetto crespo della chioma. Una cura naturale che non vi richiede nessuno sforzo poiché avviene durante la notte.

Così facendo, quindi, e sempre insieme ai prodotti per capelli mossi appositi, vi prenderete cura della vostra chioma giorno dopo giorno e a tutte le ore, garantendovi un hair look sempre impeccabile e delle onde a prova di sguardo e piene di benessere.