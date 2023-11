Bella di notte: 5 maschere viso, capelli, labbra (altro?) da indossare mentre dormi

Il momento della notte non deve essere solo un periodo di riposo per il corpo, ma può anche diventare un’opportunità per prendersi cura di sé stessi. Le maschere per il viso, per i capelli e per le labbra sono alleate preziose per risvegliarsi con una pelle luminosa, capelli morbidi e labbra idratate. Ecco alcune opzioni da considerare per trasformare il sonno in un rituale di bellezza.

Il processo di rigenerazione della pelle mentre dormi:

Mentre siamo immersi nel sonno, il nostro corpo si impegna in un processo attivo di rigenerazione cellulare, e la pelle non fa eccezione.

Durante le ore notturne, il corpo aumenta la produzione di collagene , proteina fondamentale per mantenere la pelle elastica e giovane.

, proteina fondamentale per mantenere la pelle elastica e giovane. Inoltre, il flusso sanguigno verso la pelle aumenta, portando nutrienti essenziali e favorendo il rinnovamento cellulare.

Il sonno profondo è particolarmente cruciale per questo processo, poiché è durante questa fase che il corpo libera l’ormone della crescita. Quest’ultimo è essenziale per la riparazione dei tessuti danneggiati e per la produzione di nuove cellule cutanee. Questo ciclo di rigenerazione favorisce la scomparsa di segni di fatica, rughe e segni d’invecchiamento, donando alla pelle un aspetto più fresco e luminoso al risveglio.

È importante sottolineare quanto sia essenziale il sonno di qualità per favorire questo processo rigenerativo. Un riposo sufficiente e di buona qualità non solo contribuisce al benessere generale, ma anche alla salute e alla bellezza della pelle. Scegliere quindi i giusti prodotti per la cura notturna della pelle può ottimizzare e supportare questo processo naturale, aiutando la pelle a rigenerarsi in modo efficace durante le ore di sonno.

Maschere viso notturne

Yepoda - THE MIDNIGHT MAGIC direttamente dalla tradizione cosmetica coreana, la maschera da notte all'acido ialuronico protettiva 26 € su Amazon Pro contiene Lavanda, per calmare Contro Nessuno

Le maschere viso notturne sono un vero toccasana per una pelle radiosa al risveglio. Possono essere idratanti, lenitive o rigeneranti a seconda delle esigenze della pelle. Formule con ingredienti come l’acido ialuronico, l’olio di rosa mosqueta o l’aloe vera possono idratare in profondità, ridurre rossori e contrastare i segni del tempo. La centella asiatica e il burro di karité contenuti nella maschera notturna di Yepoda sono altamente efficaci per mantenere la pelle giovane ed elastica.

Maschere per i capelli

Kerargan - Maschera Anti-Caduta con Olio di Ricino Trattamento Intensivo per Capelli Secchi e Fragili. Arricchito con Aloe Vera e senza solfati, OGM, oli minerali 23 € su Amazon Pro con Aloe Vera Contro Nessuno

I capelli danneggiati da trattamenti chimici o dall’uso frequente di piastre e phon possono beneficiare delle maschere notturne. Prodotti arricchiti con aloe vera e oli naturali come l’olio di cocco, l’olio d’argan, di ricino o il burro di karitè, possono riparare e nutrire in profondità le ciocche danneggiate, donando morbidezza e lucentezza. L’aloe vera e l’olio di ricino contenuti nella formula di Kerargan lavorano in sinergia per nutrire e idratare i capelli in profondità.

Balsami labbra notturni

W7 Sweet Dreams Maschera per Labbra Notte Duo Confezione da 2 maschere labbra, al gusto di mela e pompelmo. Contengono Vitamina E, Aloe Vera e Olio di Semi d'Uva. Per labbra idratate e rimpolpate 8 € su Amazon Pro Confezione doppia Contro Nessuno

Le labbra screpolate possono trarre beneficio dai balsami labbra notturni ricchi di ingredienti idratanti come la vitamina E, il burro di cacao o l’olio di jojoba. Questi balsami lavorano durante la notte per riparare e idratare le labbra, lasciandole morbide e levigate al mattino. Le maschere labbra Sweet Dreams al gusto di pompelmo e mela contengono aloe vera e olio di semi d’uva, che aiutano a idratare e nutrire le labbra secche e screpolate.

Altri trattamenti notturni

Remescar Crema Antirughe Contorno Occhi Notte Masschera per il contorno occhi pensata per la riparazione notturna. Riduce le borse sotto agli occhi e le occhiaie. 32 € su Amazon Pro specifica per il contorno occhi Contro Nessuno

Oltre alle maschere tradizionali, esistono anche:

fasce per capelli in seta che aiutano a mantenere l’idratazione durante la notte e a prevenire la rottura dei capelli.

che aiutano a mantenere l’idratazione durante la notte e a prevenire la rottura dei capelli. Inoltre, esistono anche maschere per il contorno occhi da indossare durante il sonno, che riducono borse e occhiaie, regalando uno sguardo fresco al risveglio. La crema riparatrice notturna formulata Remescar può essere utilizzata ogni sera prima di andare a dormire.

Come applicare le maschere notturne

Prima di andare a dormire, dopo la normale routine di pulizia del viso e dei capelli, applica delicatamente le maschere desiderate. Assicurati che siano adatte al tuo tipo di pelle e capelli. Lasciale agire durante la notte in modo che possano fare il loro lavoro mentre ti godi il tuo meritato riposo. Al mattino, sciacqua via la maschera dal viso e dai capelli e ammira i risultati.

Prendersi cura di sé stessi non dovrebbe mai essere una fatica, neanche durante il sonno. Utilizzando le maschere viso, per capelli e labbra adatte alle tue esigenze, puoi trasformare il tuo riposo notturno in un’opportunità per risvegliarti radiosa e rinnovata ogni mattina.

Ricorda sempre di prestare attenzione agli ingredienti e di seguire le istruzioni per l’uso di ciascun prodotto, poiché ogni persona ha esigenze specifiche per la propria pelle e capelli. Buon riposo e buona bellezza notturna!