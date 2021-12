"Fragrances", ecco la nuova linea di profumi di Bershka

Note morbide e delicate adatte sia ad uno stile classico che più moderno. Bershka lancia la sua nuova linea di fragranze, la Bershka Fragrances, e propone profumazioni diverse, perfette per accompagnarci durante tutti i momenti della giornata: dalla mattina a lavoro o all’università fino alla sera, per una cena romantica o un’uscita in discoteca con le amiche.

La linea giorno, ad esempio, comprende cinque versioni: Eden, Love, Free, Kiss e Glow. Per questi profumi l’ispirazione arriva direttamente dagli Anni ’90, e si presentano, infatti, in flaconi stilizzati e dal carattere minimalista e molto essenziale. Tra le linee lanciate una è pensata soprattutto per le ragazze dallo stile urban e attente alle nuove tendenze della moda, che vogliono vivere in prima persona le ultime novità. Le versioni proposte sono quattro e si chiamano: Mystic Desire e Mellow Touch (intese come fragranze da giorno) e Vivid Dream e True Garden più adatte per la sera.

Per gli spiriti più romantici o che preferiscono restare sul classico, c’è una linea che si concentra su note olfattive delicate e morbide adatte ad ogni occasione. La Classic Romance comprende tre versioni, due delle quali per il giorno Sweet Peony e White Pearl, e un’altra per la sera, Love Letter. Questa linea è pensata per quei momenti magici in cui il sole tramonta e inizia la notte.

Sono caratterizzate da note olfattive più marcate, a tratti sensuali, e si compone di due versioni: Love Trance e Black Lights. Tutti i profumi della nuova linea del noto marchio sono disponibili sia nei negozi Bershka che sul sito bershka.com.