Quando si parla di look Billie Eilish è un vero e proprio camaleonte. Poco dopo il suo debutto, la cantante è diventata famosa per il suo stile di abbigliamento molto casual (e oversize) e il colore verde fluorescente dei suoi capelli. Poi ha letteralmente conquistato i suoi follower con un makeover molto glam: capelli biondi ossigenati e vestiti più aderenti. E ora sembra si arrivato il momento di un nuovo cambio di look ( o di un ritorno alle origini?).

La cantante, infatti, ha scelto di ravvivare il weekend dei suoi follower con una serie di scatti sul suo profilo Instagram, dove ha sfoggiato un nuovo look che ha conquistato i fan. Decisamente più low-fi è il taglio (e il colore) scelto dalla cantante: un castano scuro che mette in risalto gli occhi azzurrissimi di Billie e regala un contrasto perfetto con la sua pelle chiara. “Vi sono mancata?“, ha scritto a corredo del selfie.

La reazione dei fan è stata estremamente positiva. “OMG sì”, ha scritto un fan, “Super bello!“, ha osservato un altro. “Il modo in cui i suoi occhi azzurri contrastano con il marrone è semplicemente wow“, ha aggiunto un fan. “Come stai bene con ogni.singolo.colore.di.capelli?”, ha domandato un altro follower entusiasta.

Billie Eilish sempre più in stile Madonna, dunque, con trasformazioni di look sempre più frequenti e, soprattutto, sempre più attese. Recentemente la pop star, che vanta su Instagram oltre 97 milioni di follower, ha rivelato che dopo aver posato per un servizio fotografico di British Vogue in stile pin-up con i capelli biondi e la lingerie sexy, ha perso più di 100.000 follower. “Le persone si aggrappano al ricordo che hanno di te e quando cambi improvvisamente stile o taglio di capelli li destabilizzi“.

Le critiche ricevute per i suoi continui cambi di look, ha spiegato Billie, la facevano sentire insicura: come se nessuno fosse interessato alla sua musica ma solo al suo aspetto fisico. “Ma io sono sempre la stessa persona, la stessa Billie con colori e stili diversi“. E con questo look, non si può non dirlo, la cantante sembra davvero più in forma che mai.