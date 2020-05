Billie Eilish si difende dagli attacchi di body shaming in un video inedito

Billie Eilish torna a parlare di body shaming in un nuovo video inedito dal suo tour. La cantante infatti ha lanciato sui social il cortometraggio Not My Responsibility, tratto dal suo ultimo tour. Le nuove date del Where Do We Go? tour sono state rinviate a causa del Coronavirus, ma l’artista assicura i suoi fan che a fine pandemia programmerà nuovi live.

Così, per intrattenere i suoi sostenitori, Billie Eilish ha pubblicato il video interludio del tour Not My Responsibility. Nel cortometraggio la cantante di Bad Guy si spoglia lentamente, e parla del suo corpo, del suo look, e delle critiche e giudizi che riceve. Non è la prima volta che Billie Eilish affronta il discorso body shaming. La cantante, che ha un forte impatto sui suoi giovanissimi fan, tenta in vario modo di affrontare questi discorsi per sensibilizzarli.

“Vorresti che io fossi più tranquilla?” esordisce l’artista nel video. “Le mie spalle ti provocano? Oppure è il mio seno? Forse è il mio stomaco, oppure i miei fianchi. Questo è il corpo nel quale sono nata, ma forse non è quello in cui tu mi vorresti“.

Un attacco satirico agli haters senza dubbio, ai così detti leoni di tastiera sempre pronti su Instagram a attaccare i personaggi famosi nella loro normalità. Ma anche una frecciata all’industria discografica e ai media, che continuano a sottoporre ai giovani modelli irraggiungibili.

“Se indosso ciò che è comodo, per voi non sono una donna, se mi spoglio, sono una poco di buono” continua l’artista parlando delle discriminazioni sulle donne. “Anche se non hai mai visto il mio corpo, lo giudichi“.