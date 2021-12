Il biondo di Vanessa Incontrada è pura luce per il nuovo anno

Abbandonate le nuance ramate e il balayage, Vanessa Incontrada ha scelto di abbracciare il trend di questo inverno 2021 scegliendo una tinta sul biondo più definita e meno miscelata. Per le feste natalizie la conduttrice infatti ha optato per un colore deciso e uniforme che riesce a illuminare perfettamente il suo viso e a esaltare la sua personalità.

Un biondo dorato e chiaro, molto omogeneo, che mette da parte le ciocche ramate a cui Vanessa Incontrada ci aveva abituati. Il risultato è un hair look fresco e brillante, molto di tendenza e sofisticato. Il nuovo colore è opera dell’hairstylist di fiducia della showgirl, Irene Greco, che è riuscita a mantenere un leggero stacco tra le radici e le punte, sfumando verso il chiaro delle lunghezze per ottenere un effetto dinamico e assolutamente non piatto.

Il mosso naturale della conduttrice di Zelig è esaltato dalla tridimensionalità del colore che riesce a dare ad ogni ciocca la luce che merita, creando movimento. Una nuance che è perfetta con il sottotono della carnagione di Vanessa: le sue sopracciglia scure si sposano benissimo con la base della chioma e tutto il suo incarnato è più luminoso.

Un hairstyle elegante ideale per le feste e per iniziare il nuovo anno con grinta. Un’idea per chi vuole osare e passare da un castano medio caldo a un biondo più deciso ma comunque multisfaccettato, un trend di stagione che per i primi mesi del 2022 siamo certe sia perfetto.