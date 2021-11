Tutto pronto su Canale 5 per il grande ritorno di Zelig. Da giovedì 18 novembre Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono ancora una volta al timone dello storico show che hanno condotto per sei edizioni, dal 2004 al 2010. Tre puntate in tutto ricche di divertimento con un cast che vede alternarsi sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano volti noti al programma e comici new entry.

Ogni artista ha a disposizione quattro minuti per esibirsi e chissà se la mitica Anna Barbera, ad esempio, porta ancora in scena il suo personaggio cult Sconsolata o propone un nuovo repertorio. Tra i comici che i telespettatori dello show già conoscono ci sono: Teo Teocoli, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Raul Cremona, Mister Forest, i Senso D’Oppio, Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Vernia e Federico Basso.

A loro si aggiungono tanti volti nuovi come: Ippolita Baldini, Max Angioni, Vincenzo Albano, Luca Cupani, Vincenzo Comunale e Corinna Grandi. Zelig torna distanza di cinque anni dall’ultima edizione presentata da Christian De Sica e Michelle Hunziker. Per Bisio, che negli anni ha presentato il programma anche con Antonella Elia e Paola Cortellesi, si tratta della conduzione numero 13 su 19 stagioni dello show.

Dal suo profilo Instagram Claudio, carichissimo per questa nuova avventura, ha detto: “Siamo una squadra fortissimi!Ebbene sì, ieri sera al teatro Arcimboldi di Milano, dopo più di dieci anni, io e Vanessa abbiamo ripreso le redini di Zelig. Lo vedrete in onda per tre giovedì, dal prossimo 18 Novembre! Fatemi sapere se ne vale ancora la pena… (per me è sì!)”. Mentre Vanessa Incontrada, reduce dall’esperienza a Striscia La Notizia, ha postato una foto di lei e il suo compagno sul palco, aggiungendo un semplice “Noi” con tanto di cuoricino.