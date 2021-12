Vanessa Incontrada, attrice e showgirl spagnola, ha condiviso sulla sua pagina Instagram una storia dedicata al figlio Isal, nato nel 2008 dalla relazione con l’imprenditore toscano Rossano Laurini. “Già mi manchi mio principe, ti dedico la tua canzone preferita” ha scritto per il bambino, inserendo un brano di Blanco che, probabilmente, è il cantautore preferito di Isal.

Incontrada si trova al momento lontano da casa a causa di un tour teatrale. L’attrice, infatti, fa parte del cast dello spettacolo Scusa sono in riunione, ti posso richiamare? diretto da Gabriele Pignotta. La distanza dal figlio è ciò che l’ha spinta a dedicargli pubblicamente il messaggio, che immediatamente ha commosso il web.

Il rapporto che la showgirl ha con Isal è molto stretto. Di lui ha parlato spesso durante svariate interviste e trasmissioni, come negli studi di Domenica In, programma condotto da Mara Venier: “Erano anni che volevo un po’ di tranquillità con mio figlio, questa pandemia mi ha dato la possibilità di vivere cose che prima non riuscivo a fare con lui. E in questa fase ora è anche più difficile staccarsi da lui. Quando mi arriva una proposta di lavoro, chiedo sempre quanto tempo mi terrà lontano da casa mia e da mio figlio”.

Anche sui social, Vanessa Incontrada ha spesso condiviso con i follower diversi post relativi all’affetto che la lega al figlio. In occasione dei suoi 42 anni, ad esempio, ha voluto mostrare ai fan l’augurio speciale che il bambino aveva fatto per lei: una lettera scritta a mano, piena di dolcissime parole nei suoi confronti.

“Ti auguro un bene indescrivibile...tu mi hai sostenuto e aiutato nei momenti più difficili; quando arrivi tu so che sono al sicuro” scrisse Isal, per poi concludere con il disegno di un cuore e all’interno la scritta: “I love you”.