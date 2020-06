Borse firmate: outlet e siti dove acquistarle in sconto

Borse firmate, che passione, ma che prezzi! Se si sogna una Speedy di Louis Vuitton o la Classic di Celine a un costo più abbordabile, il mercato del second hand, disponibile negli outlet e soprattutto online, potrebbe essere la risposta giusta. Non solo villaggi dello shopping dove acquistare borse formate di stagioni passate, ma negozi virtuali dove trovare grandi classici luxury (2.55 di Chanel compresa) e allo stesso tempo contribuire affinché l’usato sia la scelta numero uno per i consumatori: perché acquistarne di nuovi quando ci sono già tante bellissime borse famose su cui vale la pena investire anche se usate?

Borse firmate: outlet

Outlet Lombardia

Franciacorta Outlet Village : si trova a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. Il risparmio parte dal 30% rispetto al prezzo originale e può arrivare fino al 70%.

: si trova a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. Il risparmio parte dal 30% rispetto al prezzo originale e può arrivare fino al 70%. Mantova Outlet: si trova a Bagnolo San Vito in provincia di Mantova. Propone oltre 100 punti vendita di abbigliamento e non solo dove trovare grandi firme a prezzi scontati.

Outlet Lazio

Fashion District Valmontone : a pochi chilometri a Sud di Roma. Offre oltre 170 punti vendita dove si possono acquistare capi di abbigliamento, borse firmate e scarpe arrivando a risparmiare fino al 70%.

: a pochi chilometri a Sud di Roma. Offre oltre 170 punti vendita dove si possono acquistare capi di abbigliamento, borse firmate e scarpe arrivando a risparmiare fino al 70%. Castel Romano Designer Outlet : tra Pomezia e Castel Porziano. Fa parte del circuito britannico degli outlet McArthurGlen, ospita più di 100 negozi dove è possibile fare shopping di qualità, risparmiando.

: tra Pomezia e Castel Porziano. Fa parte del circuito britannico degli outlet McArthurGlen, ospita più di 100 negozi dove è possibile fare shopping di qualità, risparmiando. Roma Outlet Village: a Ponzano Romano. In fase di ristrutturazione, ospiterà 90 negozi che accoglieranno le principali griffe dell’alta moda nazionale ed internazionale, da Armani a Gucci.

Borse firmate in Toscana

Barberino Designer Outlet : a Barberino di Mugello. Ospita più di 100 negozi delle migliori firme di abbigliamento e non solo a prezzi scontati dal 30% al 70%.

: a Barberino di Mugello. Ospita più di 100 negozi delle migliori firme di abbigliamento e non solo a prezzi scontati dal 30% al 70%. Valdichiana Outlet Village : a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Al suo interno, oltre 130 punti vendita di marchi prestigiosi che vendono i propri articoli tutto l’anno scontati dal 30% al 70%.

: a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Al suo interno, oltre 130 punti vendita di marchi prestigiosi che vendono i propri articoli tutto l’anno scontati dal 30% al 70%. The Space Prada Outlet : a Montevarchi, in provincia di Arezzo, si trova l’outlet aziendale Prada dove potete trovare non solo borse ma anche scarpe e abbigliamento per uomo e donna.

: a Montevarchi, in provincia di Arezzo, si trova l’outlet aziendale Prada dove potete trovare non solo borse ma anche scarpe e abbigliamento per uomo e donna. The Mall: a pochi chilometri dalla città di Firenze si trova il più grande outlet del lusso. Potrete trovare a prezzi davvero vantaggiosi le borse di Gucci, Balenciaga, Burberry e Bottega Veneta.

Outlet Emilia Romagna

The Style Outlet : alle porte di Bologna. Ci sono oltre 100 negozi, non solo di abbigliamento ma anche di accessori, cosmetica e articoli sportivi; il risparmio si attesta tra il 30 e il 70%.

: alle porte di Bologna. Ci sono oltre 100 negozi, non solo di abbigliamento ma anche di accessori, cosmetica e articoli sportivi; il risparmio si attesta tra il 30 e il 70%. Fidenza Village: alle porte di Parma. Ospita più di 100 boutique e negozi in cui trovare capi di abbigliamento, e accessori che possono arrivare a oltre il 60% in meno rispetto ai prezzi di listino.

Outlet Campania

Cilento Outlet Village : alle porte di Eboli. Si possono comprare capi d’abbigliamento, complementi d’arredo a prezzi scontati rispetto a quelli di listino.

: alle porte di Eboli. Si possono comprare capi d’abbigliamento, complementi d’arredo a prezzi scontati rispetto a quelli di listino. La Reggia Designer Outlet: a Marcianise, in provincia di Napoli. Fa parte del gruppo McArthurGlen e ospita oltre 100 punti vendita dove fare shopping con sconti dal 30% al 70% sui prezzi di listino.

Borse firmate nelle Marche

In questa regione non esiste ancora un outlet inteso come una grande cittadella dello shopping ma si possono trovare numerosi spacci di grandi aziende come quello del gruppo Della Valle (Tod’s e Hogan) a Casette d’Ete Sant’Elpidio a Mare.

Borse firmate online

Vestiaire Collective

Con la sua grande community di appassionati, Vestiaire Collective è uno dei più famosi siti di social shopping online specializzato nella moda di seconda mano di qualità. Nato in Francia nel 2009 il sito viene lanciato con l’obiettivo di offrire una piattaforma online di alta gamma in cui le persone possano acquistare e vendere abbigliamento e accessori di seconda mano di lusso in tutta fiducia. Il 100% degli articoli venduti è controllato fisicamente da un team di professionisti della moda.

The Outnet

Fondato nel 2009, The Outnet si è affermato negli anni come la destinazione preferita per la shopper cosmopolita, attenta allo stile e alla ricerca dei migliori prodotti di moda a prezzi imbattibili. Tante le borse disponibili dalle borse a tracolla alle tracolle, scegli le tue prossime caramelle di lusso da Proenza Schouler, Marc Jacobs e altro ancora.

The Real Real

The Real Real è una società con milioni di acquirenti e mittenti, quattro negozi al dettaglio a New York, Los Angeles e San Francisco e 10 uffici di spedizione di lusso in tutti gli Stati Uniti. Dispone di uno dei processi di autenticazione più rigorosi sul mercato.

Rebelle

Borse del momento o classici senza tempo: Rebelle propone una selezione di esclusive borse firmate second hand con sede ad Amburgo, che offre le grandi firme a prezzi convenienti. Tanti i marchi di lusso presenti come Céline, Chloé, Marc Jacobs, Louis Vuitton, Hermès, Miu Miu e Prada.

The Next Closet

Nel 2013 Lieke Pijpers e Thalita van Ogtrop hanno fondato The Next Closet, un mercato circolare per la moda firmata di seconda mano nei paesi del Benelux. Insieme al loro team nel centro di Amsterdam, stanno innovando il mercato dell’abbigliamento di seconda mano attraverso nuove tecnologie.