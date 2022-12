Come vestirsi a Capodanno? Ecco 3 idee di outfit

Come vestirsi a Capodanno? Quali scarpe indossare e quali accessori abbinare? Realizzare un look per Capodanno originale, elegante e al tempo stesso confortevole per poter resistere tutta la notte non è semplicissimo.

Come ogni anno ci sono tante tendenze a cui poter fare riferimento, alcune regole da seguire e accorgimenti da mettere in atto. Non è vero che la destinazione non fa la differenza, al contrario, tante sono le donne che scelgono come vestirsi in base al tipo di evento e al luogo in cui si tiene.

Ecco alcuni consigli per realizzare un outfit per il nuovo anno che sia mozzafiato, abbinando accessori e scarpe da donna come quelle che potete trovare su Walter Calzature per completare il look nel miglior modo possibile.

Look per Capodanno: 3 idee di outfit donna

Per non farsi trovare impreparate a trascorrere la sera più importante dell’anno, ecco alcuni consigli di stile che possono aiutare tante donne a capire come vestirsi a Capodanno. Tante sono le idee da poter mettere in atto, basta sfogliare i cataloghi delle nuove collezioni per capire quali sono le tendenze e come gestirle.

La destinazione è un elemento fondamentale per poter pensare all’outfit ideale. È quindi importante capire se si sta partecipando a un evento in montagna, in città, in una casa o in un ristorante, se dopo cena si passa la sera in discoteca oppure a un concerto di fine anno, soprattutto per la scelta delle scarpe.

Una volta compreso dove passare la notte più bella e lunga dell’anno, ecco quindi alcuni dettagli a cui fare attenzione: scelta dello stile, colore, abbinamenti.

1. Look Capodanno audace e creativo

Realizza un outfit elegante perfetto per le serate in discoteca e la cena di Capodanno al ristorante. La parola d’ordine è: osare! Scegli un vestito con paillettes dai colori brillanti, oppure un abito mini in pizzo o monocolore, da abbinare in questo caso ad accessori luccicanti in argento e in oro, a décolleté con strass e cristalli che spezzano la monotonia del vestito.

2. Abito da cocktail per outfit Capodanno festa formale

Per le amanti delle feste semi-formali che dopo cena si trasformano in party animati, un abito da cocktail è l’ideale per essere pronte a entrambi i mood della serata. Ottimi gli abiti corti ma al tempo stesso eleganti e scarpe con tacco alto con plateau per poter essere comode tutta la serata. In alternativa, stivali con tacco fino al ginocchio in velluto e dalle tonalità audaci come viola, rosa e lilla.

3. Vestito in velluto per osare con le amiche

Chi non può fare a meno di eleganza e sensualità, il vestito in velluto rappresenta la miglior soluzione per creare un look Capodanno alternativo e al tempo stesso sofisticato. Le colorazioni di tendenza spaziano dal rosso scuro al viola, passando per il nero rock e il rosa. In questo caso è possibile abbinare dei boots con tacco alto, anch’essi in velluto, che superano il ginocchio e disegnano le linee del polpaccio grazie alla loro aderenza.

Attenzione alle scarpe e ai gioielli

Quando si sta per realizzare un outfit per un evento come Capodanno bisogna considerare non solo i colori nella scelta degli abbinamenti, ma anche le lunghezze. Attenzione quindi alla scelta delle scarpe da donna, che rappresentano un elemento di estrema importanza:

il vestito lungo deve essere provato per assicurarsi che l’altezza della scarpa sia corretta. Questa regola vale sia per décolleté che per gli stivali con tacco;

deve essere provato per assicurarsi che l’altezza della scarpa sia corretta. Questa regola vale sia per décolleté che per gli stivali con tacco; tacchi alti e ballerine devono essere di una tonalità più scura del vestito secondo le regole dello stile;

devono essere di una tonalità più scura del vestito secondo le regole dello stile; attenzione ai materiali, è fondamentale saper abbinare il tessuto delle scarpe con quelli del vestito e degli accessori.

Infine, un occhio di riguardo anche ai gioielli che devono completare l’intero outfit. I gioielli devono essere abbinati ai colori dell’abito ma, nel caso in cui le scarpe presentino dei dettagli in oro o argento, è bene abbinare anche questi ultimi. Attenzione anche alla scollatura del vestito e alla lunghezza della collana, si sconsigliano cavigliere troppo vistose su scarpe eleganti. Non resta che provare diversi stili e trovare l’outfit più adatto da sfoggiare la notte di Capodanno. Buon divertimento!

contiene contenuti promozionali