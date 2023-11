Burnt Orange: 3 prodotti per realizzare perfette unghie arancione bruciato

Con l’arrivo dell’autunno e l’inverno sempre più vicino, è il momento perfetto per esplorare nuove tendenze di nail art. Molte persone pensano a tonalità scure e morbide per questa stagione, ma c’è un’opzione sorprendentemente chic che potresti voler considerare: le “burnt orange nails”, ovvero le unghie color arancione bruciato. Questa tendenza, ispirata anche un po’ ad Halloween, offre un tocco di autunno senza il cliché del nero o del macabro.

L’arancione come trend di moda

È chiaro infatti che il colore arancione le ricorda immediatamente zucche e foglie che cadono. In questa stagione poi, il colore ruggine arancione è considerato particolarmente trendy, comunicando secondo gli esperti una sorta di lusso discreto e promuovendo il ritorno del design classico. Un arancione scuro, profondo e “bruciato” conferirebbe un tocco di raffinatezza alle unghie.

Le burnt orange nails sono versatili e possono essere realizzate sia su unghie corte che quadrate. Se hai un po’ di abilità nella nail art, questo colore può anche servire da base per creare disegni e decorazioni più complesse.

Secondo gli esperti, le tonalità di arancio/ruggine saranno popolari non solo questa stagione ma anche nel prossimo anno. Anche perché questo colore è amato sia dai marchi di lusso che da chi cerca pezzi di design che non passano facilmente di moda. La tonalità ruggine è quindi una scelta trans-stagionale che affascina tutti i generi.

Il burnt orange come colore ideale per le unghie autunnali

Tornando alla manicure, la bellezza delle unghie color arancione bruciato sta anche nella loro semplicità. Non richiedono competenze tecniche avanzate per essere realizzate e non devono essere tolte subito dopo Halloween, a differenza delle unghie dipinte da strega o con qualche altra decorazione “spaventosa”. Questo trend offre un aspetto sofisticato e autunnale senza eccessi.

È giunto quindi il tempo di dire addio alle manicure estive e abbracciare una tavolozza di colori autunnali più ricca. Mentre i classici bordeaux, marrone scuro e verde oliva sono sempre affascinanti e scelte sicuramente più scontate per questa stagione, le unghie arancione bruciato stanno emergendo come una nuova tendenza da tenere sicuramente d’occhio.

Il burnt orange è una versione più sobria delle vivaci sfumature estive di arancio, con una palette di colori più “speziata”. È una scelta ideale se ritieni ad esempio che il marrone sia troppo scuro e desideri un’opzione più luminosa per l’autunno.

3 prodotti per realizzare una burnt orange manicure perfetta

E ora che siamo abbastanza ispirati per sperimentare questa affascinante tendenza delle unghie arancione bruciato, ecco alcuni prodotti da provare per ottenere un look impeccabile.

Smalto arancione

OPI NL N83 PCH LOVE SONG 15ML Smalto arancione a lunga durata e colore pieno fin dalla prima passata 15 € su Amazon Pro a lunga durata Contro Nessuno

Partiamo dalla tonalità di arancione per creare l’effetto “bruciato” e speziato al punto giusto. Per una manicure più ricercata, si può anche optare per uno smalto arancione bruciato con finitura opaca. Questo tipo di smalto darà alle tue unghie un aspetto ancora più elegante.

Pennellini e piccole decorazioni autunnali

Sularpek 5 Pezzi Pennelli per Unghie Set di pennellini ultra fini per realizzare decorazioni a mano sulle unghie 5 € su Amazon Pro ideali per le decorazioni più piccole Contro Nessuno

Se desideri aggiungere dettagli o decorazioni alle tue unghie arancione bruciato, assicurati di avere a disposizione un set di pennellini per nail art per creare disegni precisi.

Top coat per una manicure più resistente

Essie Base e Top Coat Essie Manicure Prodotto due in uno che funge sia da base rinforzante che da top coat per sigillare la manicure 8 € su Amazon 13 € risparmi 5 € Pro prodotto due in uno Contro Nessuno

Per una maggiore durata e lucentezza, applica uno strato di top coat trasparente sulle tue unghie arancione bruciato. Questo aiuterà a preservare il tuo look e a far brillare le tue unghie.

Con questi prodotti, avrai tutto l’occorrente per realizzare delle unghie arancione bruciato perfette per l’autunno, aggiungendo un tocco di eleganza e stile alle tue mani.