Il costume di Halloween di Fedez e Vittoria che ha divertito il web

Dimesso da poche settimane dall’ospedale dove era stato ricoverato per oltre una settimana, Fedez si sta godendo del tempo in famiglia, in compagnia della moglie Chiara Ferragni e dei figli Leone e Vittoria: lo testimoniano le storie e i post condivisi negli ultimi giorni dal cantante, tra i quali uno in particolare, che ha divertito moltissimo i fan.

Dopo la condivisione del costume di Halloween di famiglia, a tema Super Mario, spunta infatti un altro travestimento: per la festa più spaventosa dell’anno, Fedez e Vittoria si sono infatti trasformati in… Rapunzel e la sua torre.

“Praticamente la Vitto è Raperonzolo e io sono il castello”, scrive il rapper a corredo dello scatto, nel quale lo vediamo travestito da torre, con tanto di tetto e piante rampicanti, mentre sua figlia Vittoria, vestita da Raperonzolo, si affaccia dal balconcino, che altro non è che una gigantesca tasca.

Travestimento senza dubbio originale, e che ha divertito moltissimo i fan: “Come quando alla recita scolastica ti facevano fare l’albero o il cespuglio”, scrive uno di loro. “Ma io come dovrei reagire vedendo questa foto? Ridere mi sembra riduttivo”, scrive un altro.

Non manca però anche qualche commento cattivo: “Come si vede che non c’hai un ca**o da fare tutto il giorno”, scrive un utente, commento che Fedez prende con filosofia e al quale risponde divertito nelle storie: “Severo ma giusto”. Poi, il rapper confessa: “In realtà, voglio essere sincero con voi… non è un’idea mia, l’ho rubata. Ma l’ho fatta molto meglio perché nel mio costume l’edera è vera, un tocco di classe”.