Suki Waterhouse e Robert Pattinson, svelato il sesso del bebè: è una bambina

La nascita del loro primo bebè rischiava quasi di passare in sordina, se non Suki Waterhouse e Robert Pattinson non fossero stati paparazzati il mese scorso mentre spingevano una carrozzina. Nessun annuncio ufficiale da parte delle due star, ma poco dopo sono la cantante aveva postato su Instagram un lungo post, accompagnato da una foto in intimo, con biberon in mano, in cui parlava delle gioie e dei dolori del post partum. Ora, invece, l’attrice ha voluto svelare indirettamente il sesso del bebè nato a marzo, dal palco del Coachella dove si stava esibendo: “Si sono verificati degli eventi piuttosto grandi – ha esordito -. Adoro le donne straordinarie e sono stata molto fortunata ad avere la mia piccola, straordinaria donna e a incontrare l’amore della mia vita”.

È una bambina, quindi, la primogenita di Waterhouse e Pattinson, notizia confermata anche con uno scatto condiviso sui social in cui la neonata viene presentata al mondo, ma rigorosamente senza mostrare il suo viso: “Benvenuta al mondo, angelo”. E se il sesso ora è cosa certa, restano ancora ignoti nome e data di nascita precisa, due dettagli che potrebbero restare sconosciuti per molto tempo data la riservatezza della coppia.

L’annuncio della gravidanza, invece, era stato dato ufficialmente durante il Corona Capital Festival in Messico, nel mese di novembre 2023, dove Suki Waterhouse si era presentata con un vestito rosso fuoco della maison Valentino, che non era certo passato inosservato: “Stanotte mi sono messa un vestito con i brillantini perché ho pensato che potesse distrarvi da un’altra cosa che sta succedendo. Ma non credo che funzioni”, aveva ironizzato mentre indossava l’abito che le infiocchettava letteralmente il pancione.