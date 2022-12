Capelli voluminosi alla radice, come ottenerli e mantenerli a lungo

Chi di noi non ha mai desiderato, almeno per una volta, di avere dei capelli voluminosi, morbidi, setosi e pieni di energia e vitalità fin dalle radici? Una chioma piena di volume, e questo indipendentemente dal fatto di averla liscia, riccia o mossa.

Beh, se fino a ora, nonostante gli sforzi e le messe in pieghe, non ci siete riuscite, sappiate che questo è un problema del passato. Basta solo munirsi dei prodotti giusti e seguire qualche piccolo accorgimento per un hairlook che vi saprà conquistare e per donare massimo volume ai vostri capelli e quel fascino unico che solo le chiome vaporose ma con effetto naturale sanno avere.

Come rendere i capelli più voluminosi

Per prima cosa, quindi, sappiate che i modi per ottenere dei capelli voluminosi esistono e sono anche parecchi. Basta scegliere quello che meglio si addice alla vostra chioma anche a seconda della tipologia di capelli, per esempio se sono fini, grassi, secchi, ricci o lisci. Insomma, ogni capigliatura è a sé e deve essere trattata in modo diverso se si vuole ottenere un risultato davvero eccezionale.

Una volta appurato la tipologia della vostra chioma, quindi, le soluzioni possibili per rendere i capelli voluminosi sono davvero molte, per esempio:

usando un diffusore durante l’asciugatura, uno strumento utilissimo per rendere i capelli voluminosi, da utilizzare a testa in giù e non prima di avere utilizzato un prodotto volumizzante e termoprotettore;

altra possibile soluzione sono i bigodini, per esempio quelli termici da utilizzare sulla chioma ancora umida e solo dopo averla cosparsa con una schiuma fissante . Così facendo, una volta che toglierete i vostri bigodini la piega resterà più a lungo, così come l’effetto voluminoso;

. Così facendo, una volta che toglierete i vostri bigodini la piega resterà più a lungo, così come l’effetto voluminoso; anche la lacca può essere un valido aiuto per rendere i capelli più voluminosi, purché la si utilizzi nel modo corretto. Questa deve essere applicata sui capelli asciutti e già acconciati, in modo da mantenere la piega data in precedenza. Per questo, prima di usarla, dovrete acconciare la chioma con i bigodini già citati, con un piastra o un arricciacapelli, creando un effetto volume di base che la lacca andrà a enfatizzare e a mantenere il più a lungo possibile;

può essere un valido aiuto per rendere i capelli più voluminosi, purché la si utilizzi nel modo corretto. Questa deve essere applicata sui capelli asciutti e già acconciati, in modo da data in precedenza. Per questo, prima di usarla, dovrete acconciare la chioma con i bigodini già citati, con un piastra o un arricciacapelli, creando un effetto volume di base che la lacca andrà a enfatizzare e a mantenere il più a lungo possibile; un rimedio molto utile per dare volume ai capelli, poi, riguarda la detersione degli stessi, andando a utilizzare dei prodotti (shampoo, balsamo e spuma) volumizzanti. Questi si caratterizzano per la loro particolare composizione in cui sono presenti polimeri e sostanze texturizzanti , perfette per sollevare le chiome anche più fini e dargli il volume tanto desiderato;

, perfette per sollevare le chiome anche più fini e dargli il volume tanto desiderato; sulla stessa lunghezza d’onda, poi, esistono anche dei prodotti naturali dall’effetto volumizzante, come l’aloe vera, da applicare prima dell’asciugatura per non appesantire la chioma ma regalandole un finish pieno di vita e volume.

E questi sono solo alcuni dei metodi per avere capelli voluminosi in modo semplice, veloce ed efficace. Ma siamo certi che l’effetto tanto desiderato non valga solo per le lunghezze ma anche per le radici della chioma?

Capelli voluminosi alla radice: come fare?

Domanda più che lecita visto che proprio le radici sono la parte più difficile da volumizzare a da mantenere tale. Difficile, certo, ma non impossibile.

Se il vostro obiettivo è quello di sfoggiare dei capelli voluminosi fin dalle radici e con un effetto “permanente”, uno dei modi migliori per farlo è quello di optare per un cambio look, per esempio andando a scalare la chioma, alleggerendone la parte alta e rendendolo naturalmente più sollevata rispetto al resto delle lunghezze. Magari provando con un bel long bob scalato o con un mullet o un taglio shaggy. Insomma, se si vuole donare più volume alle radici bisogna aiutarle a non sentire il peso dell’intera capigliatura. Ma non solo.

Non tutte, infatti, saranno pronte a tagliare i capelli. Ma questo non vuol dire che non si possa provare a dare volume alla radici in un altro modo. Per esempio cotonando i capelli, un modo naturale per gonfiare la chioma fin dall’attaccatura, pettinando ciocca per ciocca tutta la capigliatura al contrario, tenendo i capelli ben tesi verso l’alto e procedendo con il pettine dalle lunghezze alla radici, ma senza toccare il cuoio capelluto.

Altro modo per rendere anche l’attaccatura dei capelli il più voluminoso possibile, poi, è quello di asciugare la chioma correttamente. Come? Mettendosi a testa in giù e passando le mani tra i capelli mentre li si asciuga con il phon e a temperatura media. Una volta fatto dovrete passare al fissaggio della piega che deve essere fatto con aria fredda, ottenendo così dei capelli voluminosi fin dalla radice.

Consigli per mantenere i capelli voluminosi

Per fare in modo che durino il più a lungo possibile, poi, è possibile intervenire con una bella spruzzata di lacca e utilizzando dei prodotti specifici in fase di lavaggio. Tra questi ci sono senza dubbio:

lo shampoo volumizzante, in grado di idratare la chioma, donarle morbidezza e accentuarne il volume;

un balsamo rinforzante o volumizing conditioner , che doni corpo alla chioma nutrendola dalle radici alle punte;

, che doni corpo alla chioma nutrendola dalle radici alle punte; il powder, ovvero una polvere volumizzante apposita, che deterge la chioma e dona maggior corpo ai capelli e un piacevole effetto voluminoso.

Di base, quindi, abbinando perfettamente un taglio di capelli ad hoc, seguendo i consigli del vostro parrucchiere di fiducia, acconciando la chioma nel modo corretto, asciugandola con un diffusore o cotonandola e utilizzando i prodotti giusti sia durante la detersione che dopo, potrete ottenere dei capelli voluminosi e che mantengano la piega nel tempo. Poiché forti di una cura mirata costante.

I prodotti consigliati

Se vi state chiedendo quali siano i prodotti migliori da utilizzare per garantire alla vostra capigliatura tutto il volume che si merita e che desiderate, eccovi qualche esempio da cui prendere ispirazione e, perché no, da provare subito.

Kérastase Résistance Volumifique, Shampoo Volumizzante, Per Capelli Fini e Piatti, Bain, 250 ml Un prodotto pensato appositamente per le chiome senza volume e che grazie ai suoi principi avvolge il capello per rafforzarne le fibre in profondità e donargli massimo volume e leggerezza. 17 € su Amazon 19 € risparmi 2 €

Bioscalin Physiogenina Shampoo Fortificante Volumizzante 200 ml Uno shampoo ottimo per volumizzare i capelli e per rinforzali grazi alla sua composizione e alla Physiogenina, un alleto per la cura dei capelli 9 € su Amazon

OGX Balsamo Volumizzante, Biotina e Collagene, 385 ml Questo balsamo è è composto da una potente formula con biotina e collagene che volumizza ala chioma e ne aiuta la crescita, rinforzandola a ogni utilizzo e garantendogli il massimo volume 7 € su Amazon