Bigodini flessibili: come usarli e i vantaggi

I bigodini flessibili sono un aiuto indispensabile per realizzare onde perfette sui capelli di tutte le lunghezze, anche corti: li abbiamo provati per raccontarvi come usarli al meglio e quali sono i vantaggi rispetto ai modelli classici.

Anche se hanno un aspetto ultra contemporaneo, grazie alla forma, alla spugna con cui sono realizzati e ai colori accesi disponibili, la storia dei bigodini flessibili non ha niente da invidiare a quella dei tradizionali in stile anni Cinquanta. La tecnica che sfruttano, infatti, è stata inventata all’inizio del Novecento dal tedesco Karl Nessler (conosciuto come Charles Nestle), che nel 1906 aveva già ideato la permanente.

Nel tempo i bigodini flessibili sono stati perfezionati, grazie all’uso di materiali moderni sempre più performanti, e negli ultimi anni sono entrati nelle case di tutte le fan del boccolo, oltre che nei saloni. Tutto merito dei loro vantaggi. Questi simpatici cilindri su cui arrotolare i capelli, infatti, sono facili da usare, non hanno bisogno del casco per fissare l’effetto e la loro piega dura più a lungo rispetto a quella dei bigodini tradizionali. Senza calore di phon o piastra, i capelli restano più sani, robusti e luminosi. Inoltre, si possono utilizzare con praticità su tutte le lunghezze, capelli corti, medi e lunghi.

Come applicare i bigodini flessibili

I passaggi per usare i bigodini flessibili non sono molti, e non sono neppure complessi.

Lavate i capelli e tamponateli con un asciugamano, perché questi bigodini vanno applicati sui capelli umidi ma non bagnati; Dividete i capelli in ciocche; Prendete una ciocca per volta e arrotolatela lungo il bigodino; Chiudete il bigodino con l’apposita chiusura; Tenete in posa per 4 ore circa; Rimuovete i bigodini uno per volta, aprendo la chiusura e srotolando la ciocca dal cilindro; Per un effetto più naturale separate i capelli delle singole ciocche; Fissate con una lacca spray (meglio se ecologica).

Il tempo di posa indicato è generico, e varia in base al tipo di capello e all’effetto che si desidera ottenere. Per beach waves dall’effetto naturale non occorre molto, se desiderate onde vintage da diva e più strutturate dovrete pazientare di più.

Bigodino flessibile: i prodotti migliori

I coloratissimi bigodini flessibili sono in commercio in varie misure, per ricci più o meno stretti, e di solito disponibili in pratici set.

Per portarvi nel meraviglioso mondo dei bigodini flessibili che regalano ricci belli e naturali, vi proponiamo 3 prodotti da acquistare anche online con un click.

Morbidi e leggeri BUYGOO Bigodini Flessibili 42pz Ideale per i viaggi Grazia alla pratica borsa con manico, questi bigodini si possono portare sempre con sé 16 € su Amazon Pro Con borsa portatile

7 misure Contro Nessuno

Sono venduti in una confezione praticissima con manico, i bigodini BUYGOO, affinché possono essere riposti e protetti dalla polvere, ma anche portati facilmente con sé. I pezzi sono 42, in 7 diverse misure, affinché si possano realizzare onde diverse in base alle esigenze.

Il più economico Dilara bigodini flessibili 42 pezzi Promossi dal pubblico Una proposta economica ma che non rinuncia alla qualità 15 € su Amazon Pro Buon rapporto qualità/prezzo

42 pezzi e 7 misure Contro Nessuno

Dilara propone una confezione che contiene 42 pezzi in 7 diverse misure, una quantità sufficiente per realizzare ricci e onde di diversi tipi anche sui capelli più lunghi.

La nostra scelta Minerva Bigodini flessibili Per tutti i tipi di capelli Morbidi e leggeri, sono forniti con una borsa con chiusura lampo superiore, semplice da trasportare e riporre 15 € su Amazon Pro Borsa pratica

Colori brillanti Contro Nessuno

Tra tutte le proposte questa è la nostra preferita. Non solo perché i bigodini Minerva sono coloratissimi, ma perché sono venduti con una borsa con chiusura lampo superiore, da cui è molto facile prenderli durante l’utilizzo. Quarantadue i pezzi, in 7 dimensioni, con 6 bigodini per ciascun diametro.