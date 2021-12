Vi piace il mosso? Perfetto, perché non solo va di moda ora, ma nel 2022 l’effetto wavy sarà uno dei trend che spopoleranno in fatto di acconciature. Ideale su tutti i tagli medio lunghi e stupendo nel caschetto medio come quello sfoggiato da Martina Colombari.

L’ex Miss Italia ha scelto delle onde morbide ma strutturate, un hairstyle che riesce a mettere in risalto, non solo il taglio ma anche tutte le sfaccettature del colore, nel suo caso un biondo caldo e dorato con le radici naturali perfettamente amalgamate con il resto.

Il caschetto medio, o medio lungo è il taglio perfetto. Si presta per essere portato liscio, riccio, con onde appena accennate o ben definite. Ma anche con la riga in mezzo, o di lato, con frangia o ciuffo. Insomma è un taglio versatile che non stanca mai, comodo e chic.

È di certo uno dei tagli più trendy dell’autunno inverno 2021 e sappiamo di sicuro che non passerà di moda, non nel 2022 per lo meno e non se abbinato a delle onde morbide. Che sia leggermente lungo o un classico clavicut, ossia un caschetto che sfiora la linea delle clavicole, è talmente in voga da strappare quasi il podio a un un altro cut molto amato, il bob.

È facile da gestire a casa e sta bene a tutte: slancia la figura e può essere personalizzato con scalature studiate ad hoc che valorizzano ogni forma di volto. E non dimentichiamoci del colore. Sia che siate fan della vostra nuance naturale, sia che amiate qualche schiaritura, come Martina Colombari, il caschetto è perfetto. A onde poi ancora di più.