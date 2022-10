Prima di decidere di fare la frangetta, quindi, è importante capire qual è la tipologia che si adatta meglio alle proprie caratteristiche, donando maggior carattere al proprio taglio di capelli e valorizzando la forma del viso, donandogli più armonia e andando a enfatizzarne o minimizzare eventuali punti di forza o piccoli difetti. Come?

Il segreto è di calibrarne bene la lunghezza (corta o lunga), la forma (asimmetrica, simmetrica, di lato, ecc.) e il volume (sfilata o piena), affinché possa valorizzare al meglio qualunque tipologia di viso sia esso tondo, ovale, triangolare o squadrato e ovviamente di chioma. Assicurandosi un taglio sempre di tendenza e che, anche quest’anno, si è dimostrato un must, come dimostrato anche dalle tante celebrities che hanno ceduto al suo fascino per un cambio look alla moda.

Ma quanti tipi di frangia esistono? Scopriamolo insieme.

Frangia lunga aperta o a collo di bottiglia

La frangia lunga aperta, anche chiamata a collo di bottiglia o bottleneck bangs, non è altro che un’evoluzione della già famosissima frangia a tendina (super gettonata e che sta bene praticamente a chiunque). La sua caratteristica principale è quella di essere, appunto, più lunga ai lati e più corta al centro della fronte, andando a creare una sorta di arco sulla fronte con un effetto leggermente sfilato.

Un taglio che dalle sopracciglia (punto più corto della frangia) arriva fino agli zigomi, per poi ricongiungersi con il resto della chioma, creando una cornice che avvolge il volto intero. Uno dei tipi di frangia più versatili anche da portare spettinata e con i capelli mossi o ricci.

Frangia lunga sfilata

La frangia sfilata, o scalata, è uno dei tipi di frangia più facile da gestire perché può essere regolata anche a casa, senza grandi controindicazioni. Il taglio parte qualche centimetro sotto l’occhio, all’altezza della punta del naso e scende con una leggera scalatura fino al mento per poi scomparire.

Un taglio che si può portare sia aperto sulla fronte con una riga centrale che di lato, creando un ciuffo armonioso sul viso. La scelta perfetta per chi non è convinta di portare la frangia, ma vuole avere la sensazione di avere un semplice ciuffo ma anche per chi desidera una frangia poco impegnativa e che si può adattare a seconda del look, sia sui capelli lunghi che di media lunghezza.

La frangia laterale

La frangia laterale è mossa e frizzante, ed è una validissima alternativa (ma in versione chic) della solita frangia. Unica regola? Va tenuta sempre rigorosamente di lato ed è perfetta per valorizzare a pieno i tagli corti o cortissimi come il pixie cut.

Frangia “Nirvana”

Viene chiamata frangia “Nirvana” poiché richiama alle vibrazione grunge tipiche dei primi anni ’90 ma non è altro che una tipologia di frangia lunga ma dall’effetto leggero e non troppo pieno. Uno dei tipi di frangia più sensuali che ci siano, perfetta da portare spettinata, è la scelta ideale per chi ha il viso dai tratti allungati o spigolosi. Ma non solo: la frangia Nirvana è un must anche per chi ha i capelli fini, poiché riesce a donare maggior volume alla chioma, movimentando l’intero look.

Frangia a punta

La frangia a punta è la scelta ottimale se si desidera regalare un tocco di grinta al proprio look. Perfetta per chi ha il viso tondo, dove è necessario creare una sensazione di allungamento maggiore poiché si presenta con il centro più lungo rispetto alle parti laterali. Un taglio asimmetrico, quindi, che valorizza sia i tagli lunghi che quelli più corti.

Frangia lunga o alla berlinese

La frangia lunga, anche detta maxi frangia o alla berlinese, non è altro che un enorme ciuffo, pieno e lungo che copre l’intera fronte e che arriva fino agli occhi, quasi a sfiorare le ciglia se non addirittura a superarle. Un tipo di frangia che si presta molto bene a valorizzare i visi allungati, poiché ne riequilibra le proporzioni. Per chi ha il volto squadrato, invece, è meglio sfilarla leggermente sui lati addolcendo i lineamenti del viso. Un taglio che necessita di un po’ di manutenzione e quindi non adatta a chi è sempre di fretta.

La frangetta corta o baby bangs

Uno dei tipi di frangia più di tendenza e gettonati del momento è senza dubbio la baby bangs o anche detta frangia corta, anzi, cortissima. Perfetta sui tagli di capelli corti come il pixie cut ma anche sui tagli a caschetto o sui mullet. Insomma, questa è una tipologia di frangia che si può fare su ogni chioma basta solo un po’ di coraggio. Attenzione però alla forma del viso, perché la baby bangs non sta bene a chiunque: se sui visi piccoli e dai lineamenti regolari dona tantissimo, infatti, sui volti allungati o tondi non da il massimo di sé.

Frangia ad arco

La frangetta ad arco non è altro che una frangia dritta, tagliata pari appena sopra le sopracciglia partendo dalla sommità del capo ma che termina con dei ciuffi laterali che scendono più lunghi sui lati del viso, creando la classica forma ad arco. Un taglio perfetto per impreziosire i visi “spigolosi”, come quelli a triangolo, ma anche per nascondere la fronte bassa, donando massimo volume e un movimento leggero all’intera chioma.

E questi sono solo alcuni dei tipi di frangia che si possono realizzare e che potete sfoggiare dando un tocco di originalità e freschezza ai vostri capelli. Che dire, non vi resta che prendere subito appuntamento dal vostro parrucchiere di fiducia e dare una forma alla vostra frangia, lasciandovi consigliare sul look migliore per voi e per valorizzarvi a pieno.