Il caschetto medio di Laura Pausini è il nuovo taglio chic del momento

Laura Pausini è più giovanile che mai, grazie al nuovo hair look che ha sfoggiato sul suo profilo Instagram. La cantante ha deciso di dare un taglio ai suoi lunghi capelli e tornare allo stile di un tempo, optando per un caschetto medio e ordinato, che immediatamente ha messo in risalto i lineamenti del suo viso.

Non è la prima volta che Pausini sceglie i capelli corti. Il long bob, infatti, non passa mai di moda ed è sempre un’ispirazione da copiare tutte le volte che si ha voglia di rinnovare il proprio aspetto e dare (letteralmente) un taglio al passato.

La tonalità calda, color cioccolato scuro, sottolinea il colorito della sua pelle, risaltandolo ed illuminandolo. Allo stesso modo, le linee geometriche e precise mettono in evidenza i lineamenti del suo viso. La classica riga centrale, invece, le regala un’aria chic ed elegante.

Il carré è più corto sulla nuca, mentre le estremità anteriori si allungano fino a sfiorarle il mento. Una tipologia di caschetto che aveva già portato in passato ma che le dona sempre una certa raffinatezza. I capelli, rigorosamente lisci e lucenti, contribuiscono poi a creare un effetto pulito e strutturato.

Laura Pausini ha forse deciso di trasformare un po’ la sua immagine anche in vista dei prossimi progetti. La cantautrice si sta preparando a condurre Sabisoundz Easy Hits, uno show prodotto da Apple Music Radio.

L’hair look ha immediatamente ricevuto molti complimenti e si è subito trasformato nell’acconciatura da replicare per l’inverno, sfoggiandola magari ai party di Natale e Capodanno, per dare il benvenuto al 2022 in grande stile.