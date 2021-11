Siete alla ricerca della giusta ispirazione per un nuovo taglio di capelli? Niente paura, ci pensano le celebrities. Per l’autunno-inverno 2021/2022 a dettare legge è il caschetto, declinato in diversi stili. Sono molte le star che hanno deciso di optare per questo look semplice ma allo stesso tempo chic e glamour, ma due in particolare ci hanno letteralmente conquistato: Lady Gaga e Kourtney Kardashian.

Dopo lunghi mesi di tinte scure e acconciature cotonate per interpretare Patrizia Reggiani, la protagonista di House of Gucci è tornata al suo amato biondo platino. Ma se per le première in giro per il mondo ha sfoggiato una chioma lunga, per la presentazione del film a Los Angeles Lady Gaga è apparsa sul red carpet con un meraviglioso caschetto corto con la frangia. Secondo molti fan si tratta di una parrucca, per altri è soltanto uno dei numerosi cambi di look della pop star: quel che è certo è che Gaga ha lanciato immediatamente una nuova tendenza.

Un taglio diverso dal solito, con il volume concentrato nella parte posteriore del capo e non ai lati del volto, in modo da dare al look un aspetto più moderno e da addolcire i lineamenti del viso. Il tutto arricchito da una frangia corta, che si apre sulla fonte a formare una sorta di ciuffo. Abbinato poi ad un make up intenso sugli occhi, come lo smokey eye nero della pop star, l’effetto wow è assicurato.

Un taglio più classico, ma non per questo meno glamour, è quello di Kourtney Kardashian: riga al centro, piega liscissima e una lunghezza che arriva poco sopra le spalle, il look della maggiore delle sorelle Kardashian incornicia perfettamente il suo volto e le dona un tocco più fresco e giovane. Insomma, qualunque sia lo stile che cercate, il caschetto è sempre un’ottima scelta. Attenzione, però, a scegliere la forma giusta per valorizzare al massimo i lineamenti del viso.