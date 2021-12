Cenerentola, il make-up di Lily James è (davvero) da favola

La storia di Cenerentola torna a farci compagnia durante le festività natalizie. Come è ormai consuetudine, infatti, su RaiUno va in onda il 27 dicembre in prima serata il live action Disney Cenerentola distribuito nelle sale nel 2015. Un cast stellare (per un film unico per gli amanti del genere), che consta attori del calibro di Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Richard Madden e Lily James.

E proprio quest’ultima interpreta la protagonista che, dopo aver perso l’amato padre si ritrova vittima della gelosia e della cattiveria della matrigna (interpretata magistralmente da Cate Blanchett) e delle due sorellastre. E a conquistare favorevolmente il pubblico (oltre alla storia, naturalmente) sono i costumi meravigliosi e il make-up unico sfoggiato da Lily James, adatto sia per un’occasione speciale che per una giornata con le amiche. Ecco come ricrearlo.

Il look etereo di Cenerentola è reso da un make-up molto delicato, che rimanda l’idea di una bellezza pura, ‘acqua e sapone’, priva di artefici. Per ricreare questo concetto al meglio, il primo passo è scegliere una palette dalle tonalità nude, che permetta di giocare molto con le diverse sfumature di rosa (puntando sempre ad illuminare l’incarnato).

Sulle labbra, il rossetto rosa pesca, molto leggero è la scelta ideale. Per un effetto “pelle nuda”, bisogna optare per un fondotinta molto chiaro (naturalmente che sia sempre il più possibile vicino al colore del vostro incarnato), mentre sulle guance il segreto è applicare un tocco di blush rosa cipria, per un risultato quasi fiabesco.

La parte più importante di questo make-up è il mascara: ciglia incurvate e lunghissime per rendere più profondo lo sguardo. Un tocco di eye-liner azzurro o verde acqua (appena accennato) e un ombretto rosa impalpabile per un look da vere principesse.