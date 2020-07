Cipria trasparente: come si usa e quali sono le migliori

Opacizza l’incarnato, fissa il trucco e minimizza le imperfezioni: la cipria trasparente regala al viso un aspetto naturale senza alterare la nuance del fondotinta. Prodotto perfetto per pelli grasse, poiché assorbe il sebo in eccesso e maschera eventuali pori dilatati, la cipria trasparente a differenza di una cipria tradizionale è priva di colore e ha una texture finissima che non rischia di creare una effetto di porcellana sul viso (come fa invece una tecnica basata sull’uso della cipria come il baking make-up), ma rimane leggera e perfetta per l’estate.

Due i finish disponibili: in polvere, ideale in estate perché assorbe meglio sebo e sudore, oppure compatta, ottima come fissante e per la correzione di piccole imperfezioni. In entrambi i finish, grazie ai pigmenti naturali di cui è addizionata, la cipria trasparente protegge il colore ed esalta la carnagione di base.

Cipria trasparente: come si usa

Usare la cipria trasparente è semplice e veloce. Si può applicare con un pennello grosso a setole morbide se si presenta in polvere, oppure con una spugnetta in lattice o un beauty blender se si presenta in forma compatta

grosso a setole morbide se si presenta in polvere, oppure con una spugnetta in lattice o un se si presenta in forma compatta Con il pennello vanno eseguiti leggeri movimenti circolari con cui ricoprire tutta la superficie del viso.

vanno eseguiti leggeri movimenti circolari con cui ricoprire tutta la superficie del viso. Con la spugnetta , invece, la cipria deve essere tamponata sulla pelle facendo attenzione a coprire anche le zone più difficili da raggiungere.

, invece, la cipria deve essere tamponata sulla pelle facendo attenzione a coprire anche le zone più difficili da raggiungere. Si può utilizzare anche come primer , prima di stendere il fondotinta, perché opacizza la pelle assorbendo il sebo e migliora l’applicazione e la tenuta dei prodotti successivi.

, prima di stendere il fondotinta, perché opacizza la pelle assorbendo il sebo e migliora l’applicazione e la tenuta dei prodotti successivi. È utile anche per fissare la matita occhi : basta applicare un velo di cipria in corrispondenza del bordo cigliare

: basta applicare un velo di cipria in corrispondenza del bordo cigliare Aiuta a mantenere intatto l’ ombretto in crema (che spesso tende a creare righe nelle pieghe degli occhi), spolverando un velo sulla palpebra mobile.

(che spesso tende a creare righe nelle pieghe degli occhi), spolverando un velo sulla palpebra mobile. Può essere utilizzata anche per fissare a lungo anche il rossetto liquido, picchiettando le labbra con i polpastrelli.

Cipria trasparente, le migliori

Prep + Prime Transparent Finishing Powder di Mac Cosmetics

Cipria in polvere libera che rifinisce il make-up fissandolo in maniera invisibile. Riduce la lucentezza e minimizza la presenza di pori, piccole rughe, imperfezioni. Disponibile in un solo colore universale adatto a tutte le tonalità. Si applica sopra il make-up o sulla pelle nuda, idratata.

Pro: non secca e controlla il lucido

Prezzo consigliato: 27 euro Acquista ora

Studio Finishing Powder di NYX Professional Make Up

Cipria trasparente opacizzante in polvere libera ideale per fissare il makeup e rendere la pelle radiosa e luminosa. Impalpabile e trasparente, regala al viso un tocco vellutato e si adatta ad ogni incarnato.

Pro: formula vegan free senza ingredienti né derivati di origine animale

Prezzo consigliato: 11,50 euro Acquista ora

Cipria Compatta Ultra HD Finishing Powder di Make Up For Ever

Cipria fissativa che dona un leggero effetto mat e un finish levigato e luminoso. Il velo di polvere invisibile associa mica sintetica, polveri di silicone e silicio, che attenuano all’istante i segni di espressione, i pori e le imperfezioni, donando un incarnato perfettamente levigato.

Pro: ricca di acido ialuronico, previene la secchezza cutanea

Prezzo consigliato: 38 euro Acquista ora