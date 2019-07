La classifica delle 10 migliori spazzole liscianti

Le spazzole liscianti servono a stirare i capelli; a differenza della piastra non regalano un effetto troppo liscio ma garantiscono un risultato più naturale e ricco in volume.

Come il ferro arricciacapelli sono ormai un indispensabile per beauty addicted che vogliono essere sempre perfette, anche senza dover andare troppo spesso dal parrucchiere.

Prima di utilizzare una delle tante spazzole liscianti sul mercato è importante assicurarsi di avere i capelli puliti e che siano ben districati. Infatti, la spazzola lisciante non agisce da spazzola o pettine e si rischierebbe di rendere il passaggio delle setole particolarmente difficile e di rovinare i capelli.

Una volta terminata l’operazione, quando i capelli sono lisci, è consigliabile applicare dell’olio o del siero apposito per idratarli.

Ecco la classifica delle migliori spazzole liscianti per capelli (con prezzi) secondo la redazione di DireDonna.

1. Styler Dyson Airwrap

Le spazzole liscianti sfruttano l’effetto Coanda per attirare i capelli verso la superficie della spazzola, spingendo aria attraverso le fibre e simulando la tecnica di asciugatura dello stylist. La spazzola lisciante rigida crea uno stile liscio riducendo l’effetto crespo e elettrostatico. Le setole rigide sono progettate per controllare i capelli con tendenza all’effetto crespo. La spazzola lisciante delicata crea uno stile liscio simulando la tecnica di asciugatura dello stylist. Con setole morbide con estremità arrotondate, progettate per essere delicate sul cuoio capelluto.

Caratteristiche : le 13 pale del motore digitale ruotano a una velocità di 110.000 giri al minuto, generando una pressione pari a 3,2 kPa sufficiente a creare l’effetto Coanda

Pro: il controllo intelligente del calore misura la temperatura del flusso d'aria più di 40 volte al secondo e regola la temperatura in modo da mantenerla sempre al di sotto di 150°C

Prezzo consigliato: 499 euro

2. Spazzola Braun Satin Hair 7 Iontec

Premendo un solo pulsante, le spazzole liscianti rilasciano nei capelli milioni di ioni attivi che eliminano l’elettricità statica e l’effetto crespo e aumentano visibilmente la lucentezza. Le setole naturali consentono una spazzolatura estremamente delicata per capelli da sottili a medi. Incredibilmente delicate, le setole naturali scivolano uniformemente e dolcemente attraverso i capelli.

Caratteristiche : tecnologia Iontec per dare più lucentezza con la semplice pressione di un pulsante

Pro: spazzole in formato tascabile e senza fili per adattarsi perfettamente alla borsetta e garantire ritocchi anche fuori casa

Prezzo consigliato: 39,99 euro

3. Ghd Glide

La prima spazzola lisciante di Ghd disciplina e liscia i capelli asciutti velocemente e con facilità. La tecnologia in ceramica con ionizzatore riscalda uniformemente la spazzola alla temperatura ottimale per lo styling di 185°C, per garantire i migliori risultati e capelli più sani. Gli ioni eliminano l’effetto crespo riequilibrando i capelli in pochi passaggi. La combinazione e l’alta concentrazione di setole corte e lunghe permettono di poter lavorare su sezioni di capelli ampie, creando un movimento liscio naturale da salone.

Caratteristiche : tecnologia in ceramica con ionizzatore

Pro: si spegne automaticamente dopo 60 minuti di non utilizzo

Prezzo consigliato: 149 euro

4. Dafni Hair

Spazzola lisciante in ceramica che grazie alla tecnologia 3D è in grado di rendere lisci e setosi anche i capelli più crespi. È facile da utilizzare e realizza uno styling completo in 5 minuti. Non è necessario dividere i capelli in sezioni o raccoglierli con mollette, è sufficiente spazzolarsi e il gioco è fatto. Dafni, inoltre, lavora alla temperatura fissa e costante di 185°C che permette di raggiungere risultati ottimali senza rovinare o stressare i capelli.

Caratteristiche : grazie ad un potente termostato interno Dafni raggiunge i 185°C mantenendo la temperatura in modo uniforme su tutta la superficie riscaldata per tutta la durata dell’utilizzo

Pro: il rivestimento in ceramica (di colore viola) dona lucentezza e setosità senza aggredire i capelli

Prezzo consigliato: 159 euro

5. My Pro Magic Straight Brush PB11 100 di Bellissima

Innovativa spazzola professionale lisciante dotata di 3 lati riscaldati, che facilitano lo styling anche sulle punte, per capelli naturalmente lisci, luminosi e punte modellate. L’innovativa combinazione tra i lati riscaldati, le setole rivestite in ceramica e le setole in plastica assicura scorrevolezza e massimo controllo della ciocca; lo ionizzatore favorisce la riduzione dell’effetto crespo, per un liscio morbido e setoso; la temperatura regolabile da 160°C a 210°C incontra le esigenze di tutti i tipi di capelli. Con un gesto semplice come pettinarsi sarà possibile domare anche i capelli ricci e più indisciplinati!

Caratteristiche : tecnologia a ioni e rivestimento in ceramica

Pro: tre lati riscaldati

Prezzo consigliato: 79,90 euro

6. MadameParis Miracle Edition

Maneggevole e di facilissimo impiego, ha un display LCD che facilita la regolazione della temperatura. La temperatura inferiore è destinata ai capelli più fini, mentre le temperature più elevate sono da utilizzare su capelli particolarmente spessi.

Caratteristiche : effetto “piatto” e naturale in soli pochi minuti

Pro: 2 generatori ionic a anti effetto crespo eliminano l'elettricità statica

Prezzo consigliato: 120 euro

7. Innova Extrema di Gama

Spazzola con la testa dal design rettangolare composta da due tipi di setole, interne ed esterne. Le setole interne vengono riscaldate elettricamente, collegando la spazzola alla corrente. La temperatura è regolabile da 150°C a 230°C, con intervalli di 20°C in 20°C, tramite l’apposito display digitale presente sul manico. Le setole sono rivestite in ceramica, materiale che scivola agevolmente tra i capelli e che distribuisce il calore in modo omogeneo sulla capigliatura.

Caratteristiche : sulle setole riscaldanti sono presenti nano particelle con una potente azione antibatterica che le mantiene sempre pulite e igienizzate

Pro: Ion Plus rilascia una quantità di ioni negativi superiore rispetto alle tradizionali tecnologie ioniche

Prezzo consigliato: 49,90 euro

8. Liss Brush 3D di Babyliss

Esalta l’aspetto dei capelli rendendoli lucidi e sani grazie al rivestimento in ceramica, conservandone il volume originario per un look impeccabile ma estremamente naturale. Risultati rapidi e stiratura 3D senza spiacevoli “appiattimenti” grazie alla perfetta combinazione di ben 126 setole, il cui design permette di lisciare efficacemente ogni piccola ciocca dalla radice alla punta. Le setole in silicone morbido proteggono la cute avvicinando i capelli all’elemento riscaldante.

Gli elementi riscaldanti e la superficie in ceramica sono in grado di lisciare perfettamente i capelli in quanto il calore viene diffuso uniformemente su tutta la ciocca trattata. La temperatura regolabile con indicatore LED di 160°C, 180°C e 200°C è idonea all’utilizzo su tutti i tipi di capello.

Caratteristiche : 3 tipologie di pettini, setole ed elementi riscaldanti

Pro: è stata aggiunta una funzione di blocco dei tasti per una maggiore sicurezza all'accensione

Prezzo consigliato: 69,99 euro

9. Keratin Protect Straight Brush di Remington

Spazzola riscaldata 2-in-1 che liscia i capelli durante lo styling, per capelli lisci e naturali in pochi minuti, ottenendo anche un volume naturale con qualche colpo di spazzola. La spazzola ha una base larga e setole rivestite di ceramica infuse di Cheratina e Olio di Mandorle che scivolano tra le ciocche, trasferendo gli oli dalla radice alle punte per un look morbido, liscio e dall’aspetto sano.

Caratteristiche : la tecnologia ionica antistatica agisce rilasciando ioni negativi durante lo styling, riducendo l’effetto crespo

Pro: sigilla l'umidità nel capello, lasciandoli morbidi e lisci

Prezzo consigliato: 61 euro

10. GHB Spazzola Termica Lisciante Elettrica

Moderna spazzola lisciante a funzionamento elettrico resistente a temperature molto alte. Velocità massima superiore di almeno 5 volte rispetto alle altre spazzole liscianti. Il capello e protetto e curato, risultando liscio, morbido e luminoso.

Caratteristiche : Design innovativo e corpo maneggevole, uno strumento professionale da tenere sempre a portata di mano

Pro: pesa soli 500 grammi

Prezzo consigliato: 13 euro

