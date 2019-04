Boccoli stretti, onde morbide, ricci strettissimi: con il ferro arricciacapelli ogni styling è possibile anche a casa, senza ricorrere al parrucchiere.

Le proposte sono ormai tantissime, declinate in modelli anche molto differenti l’uno dall’altro: in forma conica, di ceramica, con tecnologia ionica o a vapore.

La redazione ha pronta una classifica per aiutarvi a scegliere il miglior ferro arricciacapelli a seconda delle esigenze.

1. Dyson Airwrap Smooth+Control Multi Styler

Sfrutta il fenomeno aerodinamico chiamato “effetto Coanda” per permettere ai capelli di avvolgersi automaticamente intorno al cono e mettersi in piega, consentendo di realizzare a casa e in autonomia styling ricci, ondulati, lisci, senza calore estremo.

Pro: il controllo intelligente del calore misura la temperatura del flusso d’aria più di 40 volte al secondo e regola la temperatura in modo da mantenerla sempre al di sotto di 150°C.

Prezzo consigliato: 499 euro. Scopri se è in sconto.

2. Ghd Curve Creative Curl Wand

Il fusto di 28-23mm dalla forma affusolata permette di creare ricci dall’effetto naturale e profonde beach wave. L’estremità del fusto rimane fredda al tatto mentre il supporto di appoggio garantisce una maggiore flessibilità durante la creazione del look. L’arricciacapelli mantiene una temperatura costante durante lo styling e si adatta ai capelli per ottenere la temperatura perfetta in maniera più efficiente.

Pro: ideale per i capelli di tutte le lunghezze, in particolare corti poiché consente di creare boccoli senza ridurre la lunghezza dei capelli; adatto a tutti i tipi di capelli.

Prezzo consigliato: 179 euro. Scopri se è in sconto.

3. Remington Ci5319 Pro Spiral Curl

Ferro dal diametro di 19 mm. Il rivestimento protettivo 4 è in ceramica e tormalina per proteggere il capello dallo stress termico e permettere un miglior scorrimento dell’apparecchio sulla chioma. Consente di selezionare tra 10 impostazioni di temperatura che variano da 140°C a 200°C.

Pro: è un arricciacapelli adatto per creare dei riccioli stretti e ben definiti.

Prezzo consigliato: 29,99 euro.

4. Elehot Ci5319 Pro Spiral Curl

Si prende cura dei capelli grazie al rivestimento in ceramica e tormalina, che li rende più definiti e morbidi, riducendo i danni dovuti al calore. Il riscaldamento rapido in soli 60 secondi, grazie alla tecnologia PTC, permette di distribuire il calore in modo uniforme e mantenuto costante, riducendo così i danni dovuti dal calore mal distribuito e concentrato solo su alcune zone.

Pro: La distribuzione uniforme del calore grazie alla tecnologia PTC e il rilascio di ioni negativi consentono di eliminare l’effetto crespo.

Prezzo consigliato: 36 euro. Scopri se è in sconto.

5. Imetec Revolution Ricci&Curl BHS3 100

Permette di realizzare ricci perfetti e onde seducenti in un solo click. Il sistema automatico di rotazione avvolge delicatamente la ciocca, riscaldandola e modellandola in pochi secondi: basta inserire la ciocca, premere il pulsante e al segnale acustico sfilare il cilindro per ottenere un riccio impeccabile. Con il Quick Heating System, il sistema a rapido riscaldamento, lo styler è pronto all’uso in pochi secondi e il Gloss Ceramic Coating Silk effect del barrel consente una distribuzione uniforme del calore e protegge le ciocche. Il sistema di regolazione elettronica della temperatura permette di selezionare tra 190° C e 220° C, per ottenere diverse tipologie di riccio, morbido, mosso o definito.

Pro: grazie all’Automatic Rotating Curl, il doppio sistema di rotazione consente di ottenere diverse tipologie di ricci in base alle preferenze.

Prezzo consigliato: 69,90 euro. Scopri se è in sconto.

6. Bellissima GT15 200

La forma conica del ferro va da 25mm a 13mm di diametro, la differente misura del fusto consente di realizzare diverse tipologie di riccio: ricci ampi arrotolando le ciocca sulla parte più larga del cono riscaldato, ricci stretti e definiti lavorando solo sulla punta dell’arricciacapelli, ricci ampi con punte definite avvolgendo i capelli dalla radice su tutto il ferro conico. Il rivestimento in ceramica del ferro conico assicura la distribuzione uniforme del calore e la massima protezione dei capelli durante la piega.

Pro: il ferro conico arricciacapelli è pronto all’uso in pochi secondi grazie al sistema di riscaldamento veloce Quick Heating System.

Prezzo consigliato: 30,90 euro. Scopri se è in sconto.

7. BaByliss Pro Mira Curl Steam

Ideale per trasformare i tuoi capelli delicati in ricci duraturi senza rovinarli grazie al potere idratante del vapore. Per creare una massa di onde brillanti e luminose bastano pochi semplici passi: con la delicatezza del sistema ceramica e tre diverse regolazioni della temperatura si ottengono subito ricci da sogno.

Pro: il vapore acqueo sviluppato nei due serbatoi in dotazione idrata a fondo i capelli e assicura la massima definizione a lungo.

Prezzo consigliato: 279 euro. Scopri se è in sconto.

8. Bellissima GT15 300

Grazie al Thermo Control, è possibile impostare la temperatura scegliendo tra 4 livelli (da 150°C a 210°C) a seconda della tipologia di riccio che si desidera: da un effetto Soft, per un riccio morbido fino a un effetto Curly per un riccio più definito. Il rivestimento in Gloss Ceramic Coating “Silk Effect” assicura una distribuzione uniforme del calore che dona vitalità e protezione ai capelli. Con il Quick Heating System, l’arricciacapelli si riscalda in pochi secondi ed è immediatamente pronto all’uso.

Pro: il barrell da 25 mm è dotato di puntale anti-scottatura che permette uno styling in totale sicurezza.

Prezzo consigliato: 34,90 euro. Scopri se è in sconto.

9. Sonar SN-1011

Ferro per capelli ricci con rivestimento dell’intero corpo modellante in ceramica. I capelli scorrono dalla radice fino alla punta senza mai attaccarsi e senza bruciature.

Pro: prodotto giovane e colorato dal prezzo competitivo.

Prezzo consigliato: 9,50 euro. Scopri se è in sconto.

10. Rowenta Curling 16

Crea ricci stretti e vividi, con un diametro di 16 che dà ottimi risultati e un rivestimento in ceramica che migliora il look finale. Diverse funzioni vengono combinate in un unico strumento arricciacapelli facile da usare con ottime prestazioni nel dare forma ai ricci. Il rivestimento in ceramica, che rilascia delicatamente il calore, migliora il look finale, con una punta fredda che migliora la sicurezza e la facilità d’uso.

Pro: la forma conica neutralizza l’elettricità statica e rende i capelli più elastici e facili da arricciare. Inoltre i capelli saranno più luminosi perché non attireranno la polvere.

Prezzo consigliato: 25 euro. Scopri se è in sconto.