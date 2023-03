Cloud skin: la tecnica "nuvola" e 10 prodotti per un viso vellutato

La cloud skin è la nuova tendenza skincare e make up che sta spopolando anche grazie all’influenza delle star. Si tratta di un’alternativa alla glazed skin, un effetto bagnato perfetto per le occasioni glam, che però non è sempre adatta alla vita quotidiana o a tutte le tipologie di pelle.

La cloud skin, invece, è un ibrido tra skincare e make up, una miscela perfetta che ha l’obiettivo di rendere la pelle del viso simile a una nuvola. Il risultato è una texture vellutata e un finish opaco dall’effetto cashmere, che rendono la pelle naturalmente radiosa e luminosa.

Le celebrities che hanno reso popolare la “Cloud Skin” sui social media sono numerose e variegate. Tra le più famose ci sono Selena Gomez, la cantante Dua Lipa, la modella Gigi Hadid e l’attrice Lily Collins. Queste star hanno condiviso sui propri profili Instagram foto ma in cui mostrano il loro viso splendente, attirando l’attenzione di un vasto pubblico di appassionati di bellezza.

La “Cloud Skin” è diventata così un vero e proprio fenomeno virale, con migliaia di post e video su Instagram e TikTok, e ha ispirato anche numerosi tutorial e guide online per aiutare chiunque a realizzarla. Grazie alla sua delicatezza e alla sua capacità di illuminare il viso, la “Cloud Skin” si è conquistata un posto di primo piano tra le tendenze di bellezza più in voga del momento.

I prodotti per realizzare la cloud skin

Per ottenere una cloud skin che possa essere definita tale, è fondamentale partire dalle basi, e svolgere una skincare a base di prodotti idratanti, rimpolpanti e leviganti. Vanno bene cosmetici contengono formulazioni a base d’acqua in grado di fondersi con la pelle senza lasciare residui. Inoltre, è importante esfoliare la pelle per renderla il più possibile liscia e stratificare prodotti nutrienti e riequilibranti, puntando tutto su umettanti e peptidi per garantire un’idratazione prolungata.

Tra i prodotti da avere assolutamente per una cloud skin a regola d’arte, ci sono alcuni prodotti da inserire nella skincare routine, come:

maschere viso a base di collagene.

viso a base di collagene. Primer ricchi di umettanti, come quello prodotto da Pixi

Inoltre, non devono mancare:

un detergente non aggressivo per eliminare le impurità.

non aggressivo per eliminare le impurità. Una buona crema idratante che permetta al make up di fondersi perfettamente con la pelle, come quella prodotta da Mac Cosmetics.

Dopo la canonica preparazione della pelle del viso si può procedere con il make up:

bisogna categoricamente partire da un primer viso opacizzante.

viso opacizzante. Successivamente si può utilizzare un fondotinta rigorosamente mat (che può essere mescolato con il primer per amplificare l’effetto “nuvola”).

rigorosamente mat (che può essere mescolato con il primer per amplificare l’effetto “nuvola”). Chi vuole optare per una base più leggera, può considerare di usare al posto del fondotinta una BB Cream , a patto che siano formulate a base d’acqua e che quindi evitano l’effetto finale lucido.

, a patto che siano formulate a base d’acqua e che quindi evitano l’effetto finale lucido. Il correttore deve seguire le stesse caratteristiche degli altri cosmetici.

Per completare la base e ottenere così l’effetto nuvola possiamo utilizzare:

una cipria opacizzante (meglio se trasparente) da passare su tutto il viso, principalmente sulle zone che sappiamo si lucideranno primo perché producono più sebo.

opacizzante (meglio se trasparente) da passare su tutto il viso, principalmente sulle zone che sappiamo si lucideranno primo perché producono più sebo. Per completare il look, possono essere utilizzati inoltre blush rosati e in polvere, in modo che il finish risulti opaco.

La cloud skin è promossa un po’ da tutti in generale, proprio perché il viso risulta vellutato ed estremamente morbido. Si adatta infine a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più segnate da rughette e linee di espressione. La versatilità è sicuramente il suo punto di forza, e regala un incarnato perfetto e naturale.