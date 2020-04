Tinta per capelli: quale comprare in farmacia

Formule delicate e performanti anche per la tinta per capelli da comprare in farmacia: i prodotti per coprire i capelli bianchi quando non si può andare dal parrucchiere sono tanti e diversi e i migliori in commercio assicurano un effetto luminoso e duraturo.

Le tinture per avere un chioma colorata in modo naturale e lucente devono essere dermalogicamente testate, adatte anche per chi ha una pelle sensibile. Meglio scegliere un prodotto per capelli che non contenga ammoniaca, resorcina e parabeni.

Quelle consigliate dalla redazione? Ecco la lista delle nostre preferite, corredata da caratteristiche, benefici, nuance disponibili e prezzo di ogni tinta per capelli.

Herbatint Gel colorante

Gel colorante facile da mescolare e da applicare grazie alla consistenza in gel e alla sua formula inodore. In soli 40 minuti un risultato colore perfetto. La formula delicata di Herbatint permette di schiarire il colore naturale fino a un massimo di 2 toni. Dermatologicamente testata su pelle sensibile. I flaconi richiudibili permettono più applicazioni con una confezione.

Caratteristiche : Con 8 estratti vegetali bio

: Con 8 estratti vegetali bio Pro : formula delicata senza ammoniaca , resorcina, parabeni, alcool e profumo

: formula delicata , resorcina, parabeni, alcool e profumo Colori: 30 nuance da usare anche in combinazione tra loro per creare un look personalizzato

Prezzo consigliato: 12 euro da 150 ml, 17 euro da 300 ml

Bionike Shine on Fast

Linea di tinture permanenti studiata per offrire una colorazione-trattamento con un tempo di posa di soli 10 minuti. Assicura copertura ottimale dei capelli bianchi, un risultato a lunga durata e il rispetto per la sensibilità del capello e del cuoio capelluto. Specificamente formulato per garantire la massima tollerabilità, grazie alla presenza di attivi mirati.

Caratteristiche : contiene olio di melograno e fitosteroli da brassica campestris che mitigano l’azione aggressiva dell’ambiente basico ossidante, proteggendo la cuticola del capello; le proteine da cachemire sono ricche di keratina con azione riparatrice e condizionante; le proteine da riso hanno azione filmogena e protettiva

: contiene olio di melograno e fitosteroli da brassica campestris che mitigano l’azione aggressiva dell’ambiente basico ossidante, proteggendo la cuticola del capello; le proteine da cachemire sono ricche di keratina con azione riparatrice e condizionante; le proteine da riso hanno azione filmogena e protettiva Pro : formula delicata senza ammoniaca, resorcina, conservanti, glutine

: formula delicata senza ammoniaca, resorcina, conservanti, glutine Colori: disponibile in 20 nuance

Prezzo consigliato: 16 euro

Tinta per capelli: PhytoColor colorazione permanente

Colorazione permanente a base di pigmenti vegetali senza ammoniaca, che unisce performance del colore, bellezza dei capelli e rispetto del cuoio capelluto. La formula è arricchita da una miscela di pigmenti vegetali estratti da cinque piante tintoriali. La loro elevata concentrazione di pigmenti vegetali garantisce un colore intenso, naturale e ricco di riflessi luminosi; agisce inoltre come booster di luminosità.

Caratteristiche : contiene Monoi e Jojoba, oli vegetali al 100% che operano in sinergia per rigenerare e sublimare la fibra capillare

: contiene Monoi e Jojoba, oli vegetali al 100% che operano in sinergia per rigenerare e sublimare la fibra capillare Pro : formula delicata senza para-fenilendiammina, ammoniaca, resorcina

: formula delicata senza para-fenilendiammina, ammoniaca, resorcina Colori: disponibile in 32 nuance

Prezzo consigliato: 12,50 euro

Euphidra ColorPro XD

Formula specifica per garantire la massima tollerabilità su pelle sensibile. Copre in modo ottimale i capelli bianchi, con colori brillanti e naturali dai riflessi intensi e duraturi. I pigmenti penetrano e si legano al capello, svelandosi in tutto il loro splendore. Fitosteroli e Pantenolo svolgono un’azione lenitiva e riequilibrante sul cuoio capelluto.

Caratteristiche : l’acido jaluronico penetra nella fibra capillare e agisce dall’interno aumentando idratazione, lucentezza, morbidezza

: l’acido jaluronico penetra nella fibra capillare e agisce dall’interno aumentando idratazione, lucentezza, morbidezza Pro : senza ammoniaca, senza resorcina, senza parabeni. Senza para-fenilendiammina. Sette colorazioni bionde e rosse sono fenilendiammine-free

: senza ammoniaca, senza resorcina, senza parabeni. Senza para-fenilendiammina. Sette colorazioni bionde e rosse sono fenilendiammine-free Colori: disponibile in 20 nuance

Prezzo consigliato: 12 euro

Tinta per capelli: Bioclin Bio-Colorist

Trattamento di colorazione permanente del capello, che regala un risultato intenso e brillante. Assicura una colorazione a lunga durata, una copertura ottimale dei capelli bianchi ed il rispetto del capello e del cuoio capelluto. Dermatologicamente testata su pelli sensibili e per Nickel, Cobalto, Cromo, Palladio e Mercurio.

Caratteristiche : con olio di Argan biologico e sostenibile

: con olio di Argan biologico e sostenibile Pro : senza ammoniaca, senza resorcinolo, senza parafenilendiammina, senza alcool

: senza ammoniaca, senza resorcinolo, senza parafenilendiammina, senza alcool Colori: disponibile in 22 nuance

Prezzo consigliato: 14,90 euro