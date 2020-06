Le migliori app per scegliere il colore dei capelli

Se avete paura di fare una tinta che non valorizzi il vostro incarnato, se volete optare per la nuance che più vi illumini il viso, se siete curiose di sperimentare senza rischio, le app per scegliere il colore dei capelli sono proprio quello che fa per voi. In molte tingono i capelli come se cambiassero abito, altre persone, invece, sono intimorite da questo passaggio e si domandano il risultato del cambiamento.

Le app colore capelli sono la soluzione sia per la prima categoria, che potrà così sperimentare molto di più che nella realtà, visti i tempi di ripresa del capello, sia per la seconda, che potrà avere tutto l’aiuto necessario per decidere come cambiare tinta.

Naturalmente, il colore dei capelli va scelto, oltre che seguendo le tendenze del momento, in base all’incarnato. In generale, per carnagioni chiare con sottotono freddo sono perfetti per bilanciare il risultato colori come il biondo dorato, il rosso caldo o il castano neutro. Con una pelle chiara con sottotono caldo, invece, meglio nuance come il biondo cenere, il biondo fragola, il biondo miele, il rame dorato, il marrone beige freddo. Una pelle scura con sottotono caldo è illuminata da mogano o rame, mentre con sfumature fredde si può puntare a marroni/rossi freddi, scuri glaciali e neri ricchi.

Negli App Store iOS e Android non mancano le proposte per “giocare” con i capelli e il trucco, ma alcune sono appesantite dalle pubblicità e altre offrono funzionalità limitate.

App per scegliere il colore dei capelli: le 3 migliori

Abbiamo selezionato le tre migliori app per la colorazione dei capelli, le più votate e amate dai professionisti, per aiutarvi a visualizzare il vostro aspetto futuro. Utilizzatele prima del prossimo appuntamento con il parrucchiere di fiducia, con cui potrete confrontarvi sul risultato.

Hair Color Dye -Switch Hairstyles Wig Photo Makeup

Una applicazione che permette di decidere esattamente cosa si vuole. Gli stili sono vari e vibranti, con la possibilità di selezionare un colore e applicarlo sui capelli anche a mano, una soluzione ideale per chi vuole, per esempio, vedere come starà con solo una ciocca di colore diverso. Gratuita, su App Store per iPhone e iPad Qui per scaricarla

YouCam Makeup – Selfie e Look Cosmetici Magici

Da un’idea degli esperti dell’hairstyle di Redken, YouCam Makeup è un’app che permette non solo di provare un nuovo colore di capelli, ma anche accessori e trucco e di ritoccare le foto. L’app utilizza la realtà aumentata, catturando l’immagine dal vivo e sovrapponendo diversi colori di capelli. Il consiglio per utilizzarla è quello di avere i capelli in ordine e di sistemarsi contro una parete a tinta unita, meglio se chiara. Gratuita, per iOS e Android Qui per scaricare la versione per iPhone

Style My Hair

Nata dall’esperienza L’Oréal Professionnel, questa nuova applicazione di realtà aumentata permette di giocare con il colore e di provare una vasta selezione di color look, così da non avere mai spiacevoli sorprese una volta in salone. Propone una una grande palette di nuance di biondi, castani, rossi e tante altre nuance. Una volta trovato il colore dei sogni, permette con pochi click di prenotare e realizzarlo nel salone più vicino. Gratuita, per iOS e Android Qui per scaricare la versione per iPhone