Come fare durare più l'abbronzatura. I migliori prodotti dell'estate 2022

Ci siamo: anche quest’anno arriva quel momento dell’estate in cui, una volta ottenuta l’abbronzatura desiderata, si fa di tutto per mantenerla il più a lungo possibile. Tutto parte dalla base, e quindi da una dovuta protezione solare, applicata con costanza e attenzione, su tutto il corpo. Questo permette di evitare le temute scottature e di conseguenza eritemi, bollicine e zone del corpo che si spellano facilmente.

Dal punto di vista alimentare, per evitare la fastidiosa desquamazione della pelle, gli esperti consigliano sempre di assumere frutta fresca e integratori. Tra gli alimenti amici dell’abbronzatura ci sono le carote, le zucche e tutti cibi con la buccia gialla e arancione, ovvero quelli più ricchi di betacarotene.

Fatto questo, bisogna tenere a mente che la pelle effettua un ricambio cellulare completo dell’epidermide e della melanina nel giro di circa quattro settimane, tuttavia esistono una serie di buoni consigli e prodotti da utilizzare per prolungare l’effetto dell’abbronzatura di qualche settimana rispetto ai tempi canonici, li vediamo insieme.

Prolungare l’abbronzatura, usare un’acqua termale

L’abbronzatura è amica dell’idratazione della pelle, per questo avere in borsa sempre disponibile un’acqua termale da vaporizzare sul viso è un’ottima idea per mantenere l’idratazione della pelle e al tempo stesso mantenere l’abbronzatura. Recentemente abbiamo già visto l’importanza delle acque rinfrescanti e toniche per il viso e per il corpo, la loro praticità di utilizzo le rende un must have soprattutto dopo le vacanze estive.

La Roche Posay Serozinc

La Roche Posay Serozinc Acqua spray pensata specificatamente per le pelli impure e che tendono a soffrire di imperfezioni. 9 € su Amazon 34 € risparmi 25 € Pro ideale per le pelli grasse Contro Nessuno

Quest’acqua termale è un elisir di bellezza ed è stata pensata specificatamente per le pelli più problematiche, che con le alte temperature tendono a soffrire maggiormente rispetto le altre: è un tonico rinfrescante e idratante riesce a far sparire l’effetto lucido dal viso, oltre a preservare l’abbronzatura.

Prolungare l’abbronzatura, lozione corpo in olio

Sotto la doccia (da preferire in questo caso al bagno per evitare che la pelle stia in ammollo per troppo tempo), al posto dei classici detergenti schiumogeni che seccano la pelle, è meglio usare delle lozioni corpo a base oleosa, che detergono ma allo stesso tempo idratano la pelle senza seccarla.

Alkmene – Lozione intensiva all’olio di oliva biologico

Lozione per il corpo ideale anche per le pelli molto secche. Formula vegana priva di siliconi, parabeni e olio minerale. Contiene olio d’oliva biologico e una delicata fragranza che ne rende l’utilizzo estremamente piacevole. La sua texture in crema d’olio si scioglie delicatamente e crea un’esperienza lenitiva efficace.

Alkmene Lozione intensiva all'olio di oliva biologico Lozione per il corpo a base di olio d’oliva, formula vegana e priva di parabeni 9 € su Amazon Pro Formula vegana Contro Nessuno

Prolungare l’abbronzatura, l’importanza dell’esfoliazione

2/3 volte a settimana è consigliato il Body brushing, ovvero l’esfoliazione della pelle attraverso spazzole e spugne abrasive dedicate. L’esfoliazione delicata della pelle del corpo aiuta a eliminare le cellule morte, senza compromettere l’abbronzatura e stimolando la microcircolazione.

Ithyes Spazzola esfoliante per il corpo

Ithyes - Spazzola esfoliante per il corpo Spazzola per esfoliazione corpo, con setole naturali e impugnatura in legno. Ideale per il body brushing 9 € su Amazon Pro Setole 100% naturali Contro Nessuno

Questa spazzola in setole naturali aiuta a rimuovere le tossine e le cellule morte dalla pelle. Esfolia delicatamente. Il massaggio con questa spazzola ammorbidisce i depositi di grasso sotto la pelle aiutando anche a diminuire l’aspetto della cellulite. Il body brushing stimola la circolazione sanguigna e aumenta il drenaggio linfatico. Questa spazzola è realizzata con il 100% di setole di cinghiale naturale di alta qualità e la base è costituita interamente in legno. La pratica impugnatura rende facile il suo utilizzo su tutto il corpo.