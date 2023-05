Come realizzare un trucco labbra holo, la tendenza estate 2023

L’estate è finalmente arrivata, e con essa, torna una tendenza nel mondo del trucco labbra: l’effetto holo. Questo stile accattivante ha catturato l’attenzione degli amanti del make-up, grazie alla sua capacità di donare alle labbra un aspetto tridimensionale, cangiante e ultra brillante. Se vuoi sperimentare questa tendenza estiva, sei nel posto giusto!

Prepara le tue labbra

Prima di iniziare con il trucco holo, è importante preparare adeguatamente le labbra. Esfoliale delicatamente con uno scrub labbra per rimuovere eventuali cellule morte per lasciarle lisce e morbide. Applica poi un balsamo labbra idratante per mantenerle idratate durante l’applicazione del trucco.

Applica una base neutra

Per ottenere l’effetto holo, è necessario creare una base neutra sulle labbra. Puoi farlo applicando un correttore o un fondotinta liquido sfumando delicatamente con un pennello o con le dita. Questo creerà una tela uniforme per l’applicazione dei prodotti holo successivi.

Scegli il tuo prodotto holo

Esistono diverse opzioni per ottenere l’effetto holo sulle labbra. Puoi optare per un rossetto o un gloss holo specifico, o puoi creare il tuo mix utilizzando pigmenti o ombretti holo mescolati con un balsamo labbra trasparente. Scegli un prodotto che si adatti al tuo gusto personale e assicurati che abbia una finitura holo evidente.

Passo 4: Applica il prodotto holo

Applica il prodotto holo sulle labbra, come questo lucidalabbra di Sigma Beauty. Assicurati di coprire completamente le labbra, seguendo il contorno naturale. Se stai utilizzando un rossetto o un gloss holo, potresti dover applicare più strati per intensificare l’effetto holo.

Aggiungi un tocco di gloss trasparente

Se desideri un aspetto ancora più brillante e tridimensionale, puoi applicare un sottile strato di gloss trasparente sulle labbra. Questo aiuterà ad aumentare l’effetto holo e darà alle tue labbra un aspetto lucido e voluminoso.

Fissaggio

Per far durare il tuo trucco labbra holo per tutta la giornata, è importante fissarlo correttamente. Puoi utilizzare un fissante per il trucco o un primer specifico per le labbra per assicurarti che il colore rimanga intenso e brillante per ore.

Una volta completato il trucco labbra holo, è il momento di mostrare le tue labbra al mondo! Scegli un look semplice per gli occhi, come un leggero eyeliner o delle ciglia finte, in modo che le labbra siano il vero protagonista del tuo make-up.

Labbra holo, tips da non dimenticare

Ricorda che il trucco labbra holo è perfetto per eventi speciali, serate estive o semplicemente per aggiungere un tocco di divertimento al tuo look quotidiano. Sperimenta con colori diversi, come rosa, lilla, blu o argento, per creare effetti holo unici e personalizzati.

Non dimenticare di fare un rapido ritocco durante la giornata, poiché l’effetto holo potrebbe sbiadire leggermente a causa del contatto con cibo o bevande. Porta con te il prodotto o la miscela di ombretti holo utilizzati per poterlo riapplicare al bisogno e mantenere le tue labbra radianti e luminose.

Ora che conosci tutti i segreti per realizzare un trucco labbra holo, non ti resta che metterti alla prova e divertirti con questa tendenza estiva. Sii audace, sperimenta e lascia che le tue labbra brillino come stelle! Che tu stia partecipando a una festa sulla spiaggia o semplicemente vuoi aggiungere un tocco di magia alla tua giornata, il trucco labbra holo è la scelta perfetta per l’estate 2023.