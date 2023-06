Come rifare il trucco Barbie di Margot Robbie

Il mondo del trucco e del cinema si uniscono in una combinazione esplosiva grazie alla partecipazione di Margot Robbie nel prossimo film di Barbie. L’attrice australiana, nota per la sua versatilità, la sua bellezza e il suo talento, sarà la protagonista di questa nuova avventura cinematografica che porta sul grande schermo l’iconico personaggio di Barbie.

Cresce l’attesa per il film di Barbie

Il film di Barbie con Margot Robbie nel ruolo principale è un evento atteso da molti fan in tutto il mondo. L’attrice incarna perfettamente lo spirito di Barbie, con il suo fascino magnetico e la sua personalità unica. La pellicola promette di essere un’esperienza indimenticabile, sia per i nostalgici che per le nuove generazioni che si avvicinano a questo iconico personaggio.

Ma oltre al suo impegno nella recitazione, Margot Robbie ha anche catturato l’attenzione degli appassionati di bellezza con il look inconfondibile pensato per lei dai migliori make up artists, caratterizzato da tonalità rosa pastello e uno stile che rispecchia l’essenza giocosa e vivace della famosa bambola.

Il 2023 è l’anno del Barbiecore

Insieme al trucco Barbie di Margot Robbie, è interessante notare l’emergere di un nuovo trend chiamato “Barbiecore“. Questo stile abbraccia il colore rosa in tutte le sue sfumature, dai vestiti agli accessori per i capelli, fino ovviamente al trucco. È un modo per esprimere la propria femminilità in modo audace e divertente, riscoprendo l’essenza positiva e glamour di Barbie.

Questo stile non si limita solo al trucco, ma si estende anche alla moda e all’interior design: è un movimento che celebra la libertà di essere se stessi, incoraggiando l’accettazione di sé e l’esplorazione di un’estetica giocosa e divertente. Che tu voglia sperimentare con il trucco rosa, indossare abiti audaci o creare uno spazio vivace e colorato, il barbiecore ti offre l’opportunità di esprimere la tua individualità in modo unico. È un modo per abbracciare la tua femminilità e ricordarti che sei in grado di creare la tua versione di favola nella vita reale.

Barbie Mania: Come replicare il trucco di Margot Robbie

Il trucco Barbie di Margot Robbie è diventato una vera e propria tendenza nel mondo della bellezza, ispirando molte donne a ricreare il suo look luminoso. Se desideri emulare il make-up di Margot, segui questi semplici passaggi per ottenere un aspetto da Barbie che farà girare la testa.

Passo 1: Una base perfetta

Inizia applicando una base leggera e uniforme sul viso, preferibilmente una con effetto luminoso. Margot Robbie sfoggia una pelle impeccabile, quindi usa un fondotinta o una BB cream che si adatti al tuo tipo di pelle e al colore del tuo sottotono per ottenere un incarnato radioso.

Passo 2: Gli occhi da bambola

Il trucco degli occhi è fondamentale per ottenere l’effetto Barbie:

Margot opta per ombretti rosa pastello o pesca sulle palpebre, sfumando delicatamente verso l’arcata sopraccigliare.

o pesca sulle palpebre, sfumando delicatamente verso l’arcata sopraccigliare. Aggiungi un tocco di illuminante nella zona dell’angolo interno dell’occhio per aprire lo sguardo.

nella zona dell’angolo interno dell’occhio per aprire lo sguardo. Completa con un generoso strato di mascara per ottenere ciglia lunghe e voluminose, proprio come quello delle bambole.

Passo 3: Labbra da favola

Anche le labbra sono il fulcro del look Barbie. Scegli un rossetto rosa o malva, a seconda del tuo tono di pelle. Margot solitamente opta per una texture cremosa e lucente per ottenere un effetto labbra carnose e irresistibili.

Passo 4: Sfumature di rosa sulle guance

Infine, per ottenere un aspetto fresco e giovane, applica un blush rosa sulle guance, sfumandolo delicatamente verso le tempie. Margot sfoggia spesso ultimamente un tocco di colore sulle gote dolce e delicato che conferisce un’aria giocosa e romantica.