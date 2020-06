Concentrato viso: cos'è, come si usa e i migliori da comprare

Rivitalizzante, anti-aging, contro le rughe e per combattere il rilassamento della pelle ma anche un’iniezione di energia per i periodi in cui la pelle è più stanca e affaticata: il concentrato viso è un trattamento intensivo per il viso, che può avere un’azione idratante, esfoliante, antiossidante e illuminante. Un vero elisir di bellezza.

Si prendono cura di aree determinate del viso e rispondono a specifiche esigenze: si tratta di un prodotto che consente un trattamento d’urto che promette effetti immediati e che, di fatto, rientra tra i prodotti da includere nella beauty routine quotidiana, da scegliere e variare in base alle necessità del momento.

Concentrato viso: cos’è

I sieri concentrati per il viso sono trattamenti specifici che si prendono cura di determinate aree o specifiche condizioni della pelle. L’obiettivo è aiutare la pelle in quei momenti in cui è più stressata del normale;

che si prendono cura di determinate aree o specifiche condizioni della pelle. L’obiettivo è aiutare la pelle in quei momenti in cui è più stressata del normale; Molti concentrati sono studiati per dare risultati efficaci e veloci , che rendano la pelle più luminosa, più liscia o con un tono più uniforme;

, che rendano la pelle più luminosa, più liscia o con un tono più uniforme; Il siero concentrato è studiato per essere un vero e proprio trattamento complementare alla beauty routine quotidiana: un piano d’azione più intenso per la pelle;

alla beauty routine quotidiana: un piano d’azione più intenso per la pelle; La texture di molti trattamenti concentrati è leggera e fluida e viene assorbita velocemente dalla pelle, ma non sono pensati per essere utilizzati ogni giorno durante la routine di bellezza;

di molti trattamenti concentrati è leggera e fluida e viene assorbita velocemente dalla pelle, ma non sono pensati per essere utilizzati ogni giorno durante la routine di bellezza; Spesso sono scambiati per booster , sviluppati per essere utilizzati insieme ai normali trattamenti e possono essere, per esempio, mescolati con la crema giorno o notte. A differenza dei booster, i sieri concentrati sono prodotti cosmetici da utilizzare soprattutto da soli (anche se alcuni prodotti possono essere mescolati a seconda delle indicazioni); si usano per un breve periodo di tempo e sono studiati per trattare specifiche condizioni cutanee;

, sviluppati per essere utilizzati insieme ai normali trattamenti e possono essere, per esempio, mescolati con la crema giorno o notte. A dei booster, i sieri concentrati sono prodotti cosmetici da utilizzare soprattutto da soli (anche se alcuni prodotti possono essere mescolati a seconda delle indicazioni); si usano per un breve periodo di tempo e sono studiati per trattare specifiche condizioni cutanee; Il concentrato viso non sostituisce l’abituale crema da giorno o il siero.

Come si usano i concentrati viso

Puro : si consiglia l’utilizzo, da solo, o prima della propria crema abituale per un trattamento d’urto. Va applicato con un leggero massaggio mattino e sera direttamente su viso e collo perfettamente puliti;

: si consiglia l’utilizzo, da solo, o prima della propria crema abituale per un trattamento d’urto. Va applicato con un leggero massaggio mattino e sera direttamente su viso e collo perfettamente puliti; Miscelato alla crema: alcuni prodotti possono essere aggiunti alla crema abituale. Si miscelano poche gocce con la crema sul palmo della mano e si prosegue come d’abitudine con l’applicazione della crema sul viso, per un effetto booster e personalizzato in base alle proprie esigenze.

Concentrato viso migliori

Concentrato viso Glycolift di Bio Phytorelax

Concentrato viso attivo effetto lifting e anti-age. Una miscela di zuccheri intelligenti con proprietà combinate per dare alla pelle stanca sostegno e tono a breve e lungo termine. Aiuta la pelle a ritrovare la naturale elasticità cutanea. Minimizza segni di rilassamento e piccole rughe. Dona compattezza e tonicità al contorno del viso. Si usa da solo o, in alternativa, miscelato alla crema viso.

Pro: cosmetico naturale al 98%

Prezzo consigliato: 15 euro

Facial Oil Vitamin Cocktail di Mossa Cosmetics

Olio viso multivitaminico che è un concentrato attivo di 10 potenti oli vegetali combinati alle proprietà nutritive del lampone artico e alla miscela multivitaminica dell’olivello spinoso che ristorano la pelle donandole luminosità e idratazione.

Pro: cosmetico ecobio certificato Ecocert che sfrutta le proprietà delle bacche biologiche nordidie

Prezzo consigliato: 18 euro

Daylight Drops di Ambadué

Ricca di glicogeno la formula idratante è potenziata grazie alla combinazione con l’acido ialuronico. Daylight Drops limita i danni dai raggi UV, Blue light e IR e offre una immediata sensazione di idratazione.

Pro: trattamento consigliato nelle ore diurne

Prezzo consigliato: 63 euro

Vitamin C Serum di Pixi

Illuminante concentrato e siero antiossidante contiene vitamina C e acido ferulico che migliorano la luminosità della pelle. Combatte gli effetti dannosi del sole e dei radicali liberi, levigando la pelle e migliorando l’incarnato.

Pro: la vitamina C illumina e stimola la produzione di collagene, l’acido ferulico offre protezione antiossidante.

Prezzo consigliato: 34 euro Acquista ora

Concentrato viso Mésolift C15 di Lierac

Mésolift C15 si utilizza in cicli di 30 giorni, mattino e sera, prima della crema abituale in sostituzione degli altri sieri. Racchiuso in una fiala morbida e igienica, precisa e facile da maneggiare, il concentrato va attivato prima dell’applicazione rimuovendo l’anello argentato e premendo sul comparto in cui è racchiusa la vitamina C pura.

Pro: contiene il 15% di vitamina C pura

Prezzo consigliato: 55 euro Acquista ora

Collagene Vegetale di La saponaria

Attivo puro che fornisce alla pelle le proteine e il supporto di cui ha bisogno per contrastare i segni del tempo. Nasce dalla combinazione di estratti vegetali che svolgono funzione elasticizzante, tonificante e liftante.

Pro: perfetto come base per il trucco.

Prezzo consigliato: 7,90 euro