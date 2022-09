I migliori sieri per il trattamento riempitivo delle rughe

In campo cosmetico, i sieri per il trattamento riempitivo delle rughe sono la risposta più efficace per coprire l’esigenza di chi cerca prodotti anti age, e provare così concretamente a contrastare i segni del tempo. Sono, inoltre, i prodotti cosmetici per l’uso casalingo al momento più all’avanguardia anche in tema di sviluppo scientifico.

Che cosa sono i sieri per il trattamento riempitivo delle rughe

Ma che cos’è esattamente un siero per il trattamento riempitivo delle rughe? Si tratta di un cosmetico con una formula di base leggera (da qui la definizione di siero e non di crema) in grado di veicolare in profondità nella pelle i principi attivi da cui è composto.

Tra i principi attivi maggiormente impiegati nei migliori sieri riempitivi in commercio ci sono:

Acido ialuronico a diversi pesi molecolari, conosciuto da tempo e utilizzato per andare proprio a riempire e lenire i solchi lasciati dalle rughe sul viso

a diversi pesi molecolari, conosciuto da tempo e utilizzato per andare proprio a riempire e lenire i solchi lasciati dalle rughe sul viso Collagene , di diversa origine (animale e vegetale) che va a contribuire alla progressiva carenza del corpo umano, con l’avanzare dell’età

, di diversa origine (animale e vegetale) che va a contribuire alla progressiva carenza del corpo umano, con l’avanzare dell’età Bakuchiol o Retinolo

o Vitamine : necessarie per supportare l’azione degli altri principi attivi e il regolare funzionamento dell’organismo

: necessarie per supportare l’azione degli altri principi attivi e il regolare funzionamento dell’organismo Oli vegetali: sono spesso usati nei cosmetici proprio come principali vettori per trasportare letteralmente la formula sulla pelle del viso e promuoverne l’assorbimento.

Come combattere i vari tipi di rughe con il siero riempitivo giusto

Oltre ad individuare il prodotto più adatto per la propria pelle, è necessario poi essere costanti con l’applicazione. Solo così sarà possibile godere dei benefici di questi prodotti riempitivi e anti rughe. Di conseguenza, la pelle apparirà più compatta e morbida, i solchi saranno meno profondi e l’incarnato risulterà più luminoso. Vediamo insieme quali sono i migliori sieri per il trattamento riempitivo delle rughe attualmente in commercio:

Lierac – Siero Cica Filler anti rughe viso

Lierac - Cica Filler Siero Antirughe Viso Siero sotto forma di capsuel: ripara, riempie e corregge le rughe. Adatto a tutti i tipi di pelle 39 € su Amazon 59 € risparmi 20 € Pro Per tutti i tipi di pelle Contro Nessuno

Questo siero proposto in fiale aiuta a riparare e correggere le rughe sul viso, grazie alla sua formula. Contiene proprio Bakuchiol (la migliore alternativa “gentile” al Retinolo), Alchemilla, Edera, Equiseto e concentrato di Acido Ialuronico, per rimpolpare e riempire i tessuti più rilassati della pelle. Da applicare sul viso pulito tutte le mattine prima del solito trattamento idratante, concentrandosi naturalmente sulle rughe più marcate. Questo trattamento comprende la quantità di fiale necessaria per coprire un mese di utilizzo e il brand consiglia di ripetere il trattamento fino a 3 volte all’anno.

L’Oréal Paris – Siero Viso Revitalift Filler

L'Oréal Paris - Siero Viso Revitalift Filler Siero che svolge un'azione rimpolpante e anti rughe. Formula altamente concentrata, con Acido Ialuronico 12 € su Amazon 18 € risparmi 6 € Pro con Acido Ialuronico Contro Nessuno

Questo siero svolge un’azione rimpolpante e anti rughe, è altamente concentrato e contiene l’1.5% di ben due tipi di Acido Ialuronico, che penetrano in profondità negli strati della pelle, levigando la superfici. Il brand assicura risultati già dopo la prima settimana di applicazione costante, restituendo un effetto finale di pelle più tonica e soda. Da usare sia al mattino che alla sera, e da abbinare alla propria beauty routine idratante.

Eclat Skincare – Siero riempitivo al retinolo per il viso

Eclat - Siero al retinolo ad alta resistenza per il viso e la pelle Siero al Retinolo puro incapsulato. Idratante, riduce le rughe sul viso e sul collo ed è adatto a tutti i tipi di pelle 12 € su Amazon Pro Contiene Retinolo puro Contro Nessuno

Questo siero è formulato da medici specialisti, e agisce sulle rughe grazie al Retinolo puro concentrato e a 9 principi attivi. Il siero agisce su diversi aspetti: prima apre i pori per consentire un efficace assorbimento del Retinolo incapsulato, di conseguenza riempie e idrata a fondo, grazie anche alla presenza dell’Acido Ialuronico. Contiene anche sostanze botaniche lenitive, come olio di Jojoba e burro di Karitè, per far sì che l’azione del Retinolo non risulti troppo aggressiva sulle pelli più sensibili.