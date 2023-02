Cos'è e come si fa lo skull contour, la nuova tecnica di contouring per zigomi

Lo skull contour è una nuova tecnica make up di contouring che mira a creare un’apparenza più definita e scolpita nella zona degli zigomi. Questa tecnica si concentra sulla creazione di un contorno definito proprio intorno soprattutto sullo zigomo, utilizzando tonalità scure e chiare alternate in modo da creare profondità e dimensione.

Lo skull contour deriva dal classico contouring, che consiste nell’utilizzo di tonalità scure e chiare per creare l’illusione di profondità e definizione nel viso. La tecnica si basa sull’uso di ombre e luci per scolpire e modellare, creando un’apparenza più definita e armoniosa.

La tecnica base del contouring prevede l’utilizzo di una tonalità più scura per creare ombre, solitamente sotto la mascella, lungo le guance e lungo le tempie. Questo crea l’effetto di profondità e scolpisce le linee del viso. Successivamente, si utilizza una tonalità più chiara per illuminare altre zone del viso, come gli zigomi, il naso e il mento, creando l’effetto di luci e accentuando alcuni tratti.

Come si fa lo Skull Contour

Per ottenere un aspetto scolpito, la prima cosa da fare è preparare la pelle prima del make up. Questo include la pulizia, l’idratazione e la stesura di una base leggera per uniformare il tono della pelle.

Successivamente:

si applica una tonalità più scura sulla mascella e sotto gli zigomi , per poi scendere parallelamente verso naso e bocca, seguendo idealmente proprio le forme del cranio, o meglio, di un teschio (da qui il nome). Questo aiuterà a scolpire la zona e a creare un effetto di profondità. È importante sfumare bene questa tonalità per evitare linee dure e antiestetiche.

, per poi scendere parallelamente verso naso e bocca, seguendo idealmente proprio le forme del cranio, o meglio, di un (da qui il nome). Questo aiuterà a scolpire la zona e a creare un effetto di profondità. È importante sfumare bene questa tonalità per evitare linee dure e antiestetiche. Dopo di che, si applica una tonalità più chiara sopra zigomi e mascella per illuminare queste zone. Questo aiuterà a creare un effetto liftato verso l’alto e a dare un’impressione di maggiore definizione. Anche in questo caso, è importante sfumare bene questa tonalità per evitare un effetto troppo artificiale.

queste zone. Questo aiuterà a creare un effetto liftato verso l’alto e a dare un’impressione di maggiore definizione. Anche in questo caso, è importante sfumare bene questa tonalità per evitare un effetto troppo artificiale. Infine, si fissano i prodotti con un velo di cipria o con un spray fissante per evitare che si disperdano durante la giornata.

È importante scegliere i prodotti giusti per lo skull contour. Per chi è alle prime armi, gli esperti consigliano prodotti in polvere, come ciprie o terre, per un’applicazione più facile e precisa. Successivamente ci si può cimentare anche con quelli in stick o in crema. Inoltre, è importante scegliere tonalità che siano in armonia con il proprio tono di pelle, in modo da ottenre un risultato naturale e convincente.

Skull Contour, per chi è indicato il nuovo contouring

Lo skull contour è una tecnica perfetta per chi vuole creare un’apparenza più definita e scolpita nella zona degli zigomi. Questa tecnica è ideale per chi ha una mascella piatta e poco pronunciata o uno zigomo poco definito, o semplicemente per chi vuole dare un tocco di extra definizione al proprio viso.

Perché scegliere lo Skull Contouring

Lo skull contouring è una tecnica molto versatile, adatta a diverse forme del viso e a diverse età. Questo make up può essere adattato ai propri bisogni e preferenze per ottenere il risultato desiderato. Infine, Con un po’ di pratica, chiunque può apprendere e utilizzare questa tecnica, per creare un aspetto del volto più definito e scolpito.