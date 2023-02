Cos'è lo skin cycling, il nuovo approccio alla routine skincare

Il mondo è in continuo cambiamento, anche per quanto riguarda la cura della pelle, e un nuovo approccio sta guadagnando popolarità: lo skin cycling. Ma cos’è esattamente e come può aiutare la routine di cura della pelle? Nelle prossime righe esploreremo questo nuovo trend e come incorporarlo nella quotidianità per ottenere risultati ottimali.

Cos’è lo skin cycling

Lo skin cycling è un approccio alla skin care routine che si basa sul cambiamento regolare dei prodotti che utilizziamo. Questo significa che, invece di utilizzare sempre gli stessi prodotti, ci si adatta ai cambiamenti della pelle e si cambia il prodotto in base alle esigenze. Questo metodo si basa sulla teoria che la pelle si adatta ai prodotti che utilizziamo e che cambiare ciclicamente i prodotti può aiutare a mantenere un aspetto più sano e giovane.

Lo skin cycling prevede “giorni di riposo” durante la routine di bellezza della settimana, in modo che la pelle possa ripararsi e rigenerarsi da sola dopo aver utilizzato determinati prodotti. Per metterla in atto, esistono diversi protocolli che, a rotazione, inseriscono cosmetici come:

Un esfoliante (come l’acido glicolico o l’acido salicilico), da applicare la prima notte

Un retinoide (come il retinolo), da aggiungere la seconda notte

Una crema idratante, da usare tutte le notti

Skin cycling, perché funziona

La pelle ha bisogno di diverse sostanze nutritive e ingredienti attivi per mantenersi sana e giovane. Utilizzare sempre gli stessi prodotti può portare a un’esposizione continua agli stessi ingredienti, che a sua volta può causare una sorta di assuefazione e quindi una minore efficacia. Cambiando regolarmente i prodotti, invece, si introduce una varietà di sostanze nutritive, il che aiuta a mantenere la pelle in salute.

Inoltre, cambiare i prodotti in base alle esigenze della pelle può aiutare a prevenire l’effetto plateau, in cui i risultati migliori, a un certo punto, si interrompono. La pelle ha bisogno di diversi ingredienti attivi specifici per diversi problemi, e cambiare i cosmetici può aiutare a fornire alla pelle quello di cui, di volta in volta, ha bisogno.

Come incorporare lo skin cycling nella tua routine

Incorporare lo skin cycling nella propria routine può essere semplice o complesso, a seconda delle abitudini attuali di cura della pelle. Ecco alcuni modi semplici per iniziare a utilizzare lo skin cycling:

Iniziare con una routine di base : scegline una che comprenda un detergente, un tonico, un siero e una crema idratante. Questa può essere la tua skin care di base che utilizzerai sempre.

: scegline una che comprenda un detergente, un tonico, un siero e una crema idratante. Questa può essere la tua skin care di base che utilizzerai sempre. Aggiungere prodotti per problemi specifici, come ad esempio una maschera per i pori o un trattamento per le rughe. Utilizza questi prodotti per un periodo di tempo, ad esempio due settimane, e poi sostituiscili con altri prodotti.

prodotti per problemi specifici, come ad esempio una maschera per i pori o un trattamento per le rughe. Utilizza questi prodotti per un periodo di tempo, ad esempio due settimane, e poi sostituiscili con altri prodotti. Sperimentare con ingredienti attivi, come ad esempio vitamine, acidi e altri ingredienti attivi che sono adatti al tuo tipo di pelle.

con ingredienti attivi, come ad esempio vitamine, acidi e altri ingredienti attivi che sono adatti al tuo tipo di pelle. Utilizzare questi ingredienti per un determinato periodo di tempo , e poi sostituirli con altri ingredienti.

, e poi sostituirli con altri ingredienti. Ascoltare la propria pelle: è importante per capire come reagisce ai diversi prodotti. Se un prodotto sembra non funzionare o causare irritazioni, interrompi l’utilizzo e sostituiscilo con un altro prodotto.

Incorporare lo skin cycling nella tua routine di cura della pelle può aiutare a mantenerla in salute e giovane. È importante quindi sperimentare con diversi prodotti e ingredienti e ascoltare la tua pelle, per capire cosa funziona meglio. Con un po’ di pazienza e di pratica, sarai in grado di ottenere risultati ottimali, utilizzando i principi dello skin cycling nella tua routine di cura della pelle.