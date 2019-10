Crema colorata viso, le 10 migliori

La crema colorata viso (la sigla CC sta per “color control cream”) è una valida alternativa al fondotinta, vero toccasana in fatto di make-up, per chi non ama cosmetici pesanti.

Si tratta di un prodotto di bellezza leggero che uniforma il colorito eliminando i rossori più evidenti ed è perfetto per idratare, rispettando in maniera delicata, l’equilibrio dermatologico. La crema colorata è consigliata a chi ha una pelle mista o grassa, a chi ha la necessità di uniformare il colore della pelle in modo da renderlo luminoso e dall’aspetto levigato ed è ideale soprattutto per le donne dai 30 ai 40 anni.

Ecco la selezione delle 10 migliori CC, capaci di curare la bellezza e la salute della pelle in un unico gesto.

1. Crema colorata nuda Armani

Trattamento colorato di nuova generazione, attenua le imperfezioni e illumina l’incarnato. La pelle appare attraente e radiosa. Beneficia dell’essenza stessa dello skincare Giorgio Armani Beauty, Reviscentalis, un elisir di giovinezza che favorisce la rigenerazione della pelle.

Pro: idrata, corregge e uniforma, pur rimanendo trasparente.

Prezzo consigliato: 105 euro Acquista ora

2. Lingerie de Peau Aqua Nude Guerlain

Texture ancora più leggera, a lunga tenuta e dall’idratazione intensa, per una pelle naturalmente più bella. Il suo incredibile velo impercettibile leviga e perfeziona la grana della pelle con un finish evanescente. Infusa con acqua trattante.

Pro: idrata intensamente la pelle, donandole sensazione di comfort e un aspetto ridensificato

Prezzo consigliato: 105 euro Acquista ora

3. Anti-Pollution Crema Colorata di Madara

Innovativa formula SPF15 naturale e setosa, che combina molteplici benefici per la cura della pelle e azione abbellente per una finitura impeccabile, ma dall’aspetto naturale. Corregge tutte le imperfezioni del tono della pelle, arrossamenti e macchie scure. Scientificamente provato protegge la pelle dagli inquinanti urbani, protegge il microbioma della pelle, prevenire i pori ostruiti e l’infiammazione.

Pro: protezione solare UVA / UVB ad ampio spettro e acido ialuronico profondamente idratante

Prezzo consigliato: 30 euro

4. Glowstarter Mega Illuminating Moisturizer

Idratante viso leggermente colorato ideale per idratare, nutrire e illuminare la pelle del viso. Grazie alla sua leggere colorazione è ideale come base make-up.

Pro: la pelle risplende di freschezza anche dopo una notte in bianco

Prezzo consigliato: 40 euro Acquista ora

5. Pure Radiance Tinted Moisturizer di Nars

Trattamento idratante colorato dalla texture leggera, con filtro solare SPF 30 a largo spettro, capace di migliorare lo stato generale della pelle, regalandole un aspetto luminoso e naturale. Formula senza oli che avvolge idrata e rimineralizza la pelle in un velo traslucido di colore.

Pro: ideale per una pelle dall’aspetto quasi nudo, ma visibilmente più bella

Prezzo consigliato: 40,50 euro Acquista ora

6. Superdefense CC Cream di Clinique

Formula leggera e priva di oli; le piccole imperfezioni scompaiono all’istante e il viso appare più luminoso. In più, grazie agli antiossidanti, la pelle ottiene di nuovo idratazione e protezione solare.

Pro: protezione e luminosità in un solo gesto

Prezzo consigliato: 35 euro Acquista ora

7. Tinted Moisturizer di Laura Mercier

Leggero e straordinariamente idratante, è un idratante colorato che migliora l’incarnato. Texture setosa e finish leggerissimo. Contiene un complesso vitaminico antiossidante di vitamine C ed E che agisce come uno scavenger di radicali liberi per proteggere la pelle anche dagli effetti più aggressivi dell’ambiente.

Pro: protezione dai raggi nocivi e dannosi del sole con un filtro solare SPF 20 UVB / UVA ad ampio spettro

Prezzo consigliato: 49 euro Acquista ora

8. Top Secret Cream Spf20 di Yves Saint Laurent

Idratazione immediata e duratura, per una pelle più radiosa che mai.Formula ultra-leggera e idratante per 72 ore, dona visibilmente vitalità e freschezza alla pelle lasciando una sensazione di leggerezza. La pelle è idratata, levigata e morbida.

Pro: uniforma e affina la texture della pelle, minimizzando i pori.

Prezzo consigliato: 45 euro Acquista ora

9. The Reparative Skin Tint SPF 30 La Mer

Trattamento riparatore, arricchito da un sano tocco di colore, agisce perfezionando l’incarnato, con effetti visibili da subito e che si protraggono nel tempo. La pelle si immerge nelle energie rigeneranti del Miracle Broth, mentre i potenti fermenti di origine marina la rendono uniforme, la levigano e riducono gli inestetismi di rughe e linee d’espressione.

Pro: il fattore SPF30 e gli antiossidanti aiutano a proteggere la pelle dalle aggressioni dell’ambiente

Prezzo consigliato: 86 euro Acquista ora

10. Crema Colorata di Jowaé

La texture in crema vellutata aderisce alla pelle in un istante lasciando soltanto un velo sublimatore, delicatamente profumato. Infusione di Acqua di fiori di sakura dissetante, la Crema Idratante Colorata contiene glicerina vegetale e un estratto di pino, captatori d’acqua. Per una protezione rafforzata, i Lumifenoli antiossidanti sono associati a un estratto di alga rossa.

Pro: i pigmenti d’origine minerale sublimano il colorito, in un unico gesto

Prezzo consigliato: 14,90 euro Acquista ora