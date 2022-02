Il taglio di Cristiana Capotondi è il trend del 2022 per i capelli ricci

È una delle uscite più attese del 2022, ma per vederla dobbiamo attendere fino al 13 aprile. Stiamo parlando di Le fate ignoranti, la serie tv diretta da Ferzan Özpetek tratta dall’omonimo film del 2001, considerato uno dei cult del cinema italiano. Protagonista della serie, in arrivo su Disney+, è Cristiana Capotodi: fin dalle prime immagini rilasciate dalla piattaforma streaming, a colpirci è stato il suo taglio di capelli, che si preannuncia essere il trend del 2022, soprattutto per i capelli ricci.

Capotondi, qui nel ruolo di Antonia, sfoggia un taglio medio, poco sopra le spalle, perfetto per mettere in evidenza il volume del suo riccio naturale. L’attrice, infatti, dopo aver cambiato innumerevoli look (anche a causa dei diversi ruoli che ha interpretato), è tornata alla chioma riccia e al suo colore, meraviglioso un castano chiaro ramato che fa risaltare i suoi splendidi occhi verdi. Il taglio è pari, senza scalature eccessive, con una frangia corta e leggera a incorniciarle il viso.

La chioma è voluminosa e piena, i ricci sono definiti e diventano protagonisti assoluti del beauty look del personaggio di Antonia, caratterizzato da un make up assolutamente acqua e sapone. Il taglio di capelli di Cristiana Capotondi (o del suo personaggio) promette quindi di essere la nuova frontiera del riccio: un taglio adatto anche a chi ha i capelli difficili da domare, capace di tenere a bada anche le chiome più ribelli. In più, grazie alla frangia leggera e sbarazzina, non si rischia di appesantire il look, né di indurire i tratti o nascondere eccessivamente il viso.