Cura del corpo: i migliori prodotti naturali

Crema rassodante e anti-cellulite, spray idratante, fluido rigenerante, schiume leggere e fragranti: i prodotti naturali per la cura del corpo sono proposte di bellezza realizzate con ingredienti che arrivano dalla natura, prodotti in maniera sostenibile e con materie prime certificate.

La remise en forme attenta all’ambiente? Si può, con trattamenti efficaci: belli e buoni, of course!

I nostri preferiti sono vegani, altamente performanti, hanno fragranze primaverili e profumi gustosi e prezzi accessibili. Ecco la top five dei prodotti naturali per la cura del corpo secondo DireDonna.

Cura del corpo: Lavera Basis Sensitiv

Lozione rassodante per il corpo con coenzima naturale Q10, latte di mandorla bio e burro di karitè bio. Tonifica e dona elasticità alla pelle, si assorbe rapidamente e migliora visibilmente l’aspetto della pelle già dopo due settimane di applicazione.

Pro: certificata Natrue e Vegan.

Prezzo consigliato: 8,99 euro

Caudalie Vinosculpt, Baume Corps Lift et Fermeté

Per perfezionare e rassodare le 4 zone chiave: braccia, busto, glutei e gambe. Il 97% di ingredienti è di origine naturale: la formula combina estratto di Iris dalle virtù fortificanti e rassodanti e polifenoli di vinaccioli d’uva, scudi antiossidanti. A questo mix di principi attivi rassodanti si aggiungono il burro di karitè bio (dal commercio equo e solidale del Burkina Faso) e l’olio di semi d’uva proveniente dalla Francia e dalla Spagna, entrambi noti per le proprietà nutrienti e protettive sulla pelle.

Pro: delicate note di fiori d’arancio e texture panna montata

Prezzo consigliato: 28,60 euro

Biofficina Toscana Crema Cellulite al Peperoncino

Crema specifica per il trattamento cosmetico degli inestetismi della cellulite, ideale per un massaggio tonificante e drenante. Aiuta a migliorare l’aspetto della pelle lasciandola più compatta, tonica e levigata. Ricca di attivi in grado di contrastare gli inestetismi cutanei come oleolito bio di peperoncino toscano, caffeina, escina e un mix di oli essenziali con azione rinvigorente del microcircolo; estratti bio di betulla, rusco e ananas; idrolato di eucalipto bio toscano rinfrescante e oli vegetali che apportano nutrimento e idratazione.

Pro: i principali attivi contenuti nella formula sono rigorosamente estratti da materie prime bio toscane.

Prezzo consigliato: 22,70 euro

Cura del corpo: Jowaé Acqua Idratante Spray

Uno spray rigenerante, una brume di finissime gocce idratanti ispirata alle essence coreane: in una sensazione di intenso benessere. La sua formulazione unisce i Lumifenoli antiossidanti – attivo brevettato firma di Jowaé – all’acqua di fiori di sakura e alla glicerina vegetale.

Pro: in un solo gesto, la pelle è idratata e ritrova luminosità.

Prezzo consigliato: 5,99 euro

Collistar Natura Crema Fluida

Un trattamento rigenerante che abbina l’efficacia nutriente di una crema alla fresca leggerezza di un fluido che si assorbe facilmente e che regala alla pelle morbidezza e luminosità. La proprietà idratante della Stevia Italiana è potenziata dall’azione del burro di Karité e l’olio di Girasole. Un nuovo pack, più green e più eco. Un restyling grafico che valorizza gli elementi più importanti della linea, come la Stevia, presente su tutti i fronte pack; 95% di origine naturale, l’alta tollerabilità e gli altri “free from”.

Pro: pack prodotto con carta 100% riciclata e plastica 100% vegetale totalmente riciclabile

Prezzo consigliato: 23 euro