Dal caffè Illy ad Amarey, il nuovo brand skincare ad alto potere antiossidante

La tradizione del caffè diventa una linea di skincare: è il caso del nuovo brand Amarey, nato da un’idea delle tre sorelle Illy, che dal bisnonno Ernesto hanno ereditato proprio il cognome e la blasonata marca di caffè, fondata nel lontano 1933.

Nel comunicato stampa di Amarey, si leggono alcuni numeri che danno l’idea della portata del progetto: nel mondo, infatti, “beviamo più di 2,25 miliardi di caffè ogni giorno, solo il 10% della ciliegia del caffè viene utilizzata per produrre la bevanda. Amarey lavora sul restante 90%, ricca di fotochimici che promuovono la salute”. Il brand sottolinea così come il caffè abbia delle rinomate e straordinarie proprietà antiossidanti naturali. “Con Amarey il caffè prende una nuova vita in un gesto di bellezza”.



La filosofia che sta alla base di Amarey, l’etica e l’approccio olistico

Per tante persone nel mondo, il caffè è un rituale quotidiano che dona energia e benessere in diversi momenti della giornata: ora può diventare anche parte della skincare routine. Le tre sorelle Andrea Dominique, Jaqueline e Micaela Illy, di Trieste, hanno spiegato che tutto è iniziato dal caffè che avanzava ogni mattina dalla moka e che veniva usato per lenire la loro pelle seccata dal vento di bora tipico della loro città. Gli ingredienti naturali sono stati così combinati con gli sviluppi scientifici più d’avanguardia, con un approccio olistico alla salute.

La linea è stata sviluppata in collaborazione con l’Università del Caffè e Biofarma, e si prefigge l’obiettivo di stimolare la rigenerazione cellulare, ridurre l’infiammazione della pelle e contrastare i radicali liberi, grazie alle proprietà del caffè e agli antiossidanti che contiene, che sono:

tocoferolo, che sta alla base della vitamina E

acido caffeico: acido organico con elevate capacità antinfiammatorie

acido clorogenico, polifenolo dalle potenti proprietà antiossidanti

Amarey, i prodotti della nuova linea di skincare ideata dalle sorelle Illy

Il termine Amarey è di origine afro-yubica e significa “possiede una grande forza”. Sul sito del brand, si legge: “Con questo nome cerchiamo di far luce sulle origini delle nostre risorse, mettendo in evidenza il potere della natura, della cultura, delle donne, della diversità, del patrimonio e, infine, del cambiamento – e come può essere raggiunto”.

Amarey, che sui social si è presentata da poco come una “skincare italiana e rigenerativa”, al momento è composta da 3 prodotti:

Scrub corpo esfoliante : lava via le impurità e prepara la pelle per accogliere e assorbire i principi attivi del resto della skincare routine. Da usare come primo step della propria skincare e adatto a tutti i tipi di pelle.

: lava via le impurità e prepara la pelle per accogliere e assorbire i principi attivi del resto della skincare routine. Da usare come primo step della propria skincare e adatto a tutti i tipi di pelle. Siero viso illuminante e antiossidante : protegge la pelle e riduce le imperfezioni, illuminando il sottotono della pelle. Realizzato con estratto rigenerato di caffè Arabica, fiori di caffè e Niacinamide.

: protegge la pelle e riduce le imperfezioni, illuminando il sottotono della pelle. Realizzato con estratto rigenerato di caffè Arabica, fiori di caffè e Niacinamide. Crema viso idratante e rigenerante: stimola il rinnovamento cellulare e la produzione di collagene, e ripara la barriera cutanea. Contiene olio di caffè verde e vitamina E.

Il packaging è stato pensato per sposare la filosofia del reinventarsi senza buttare via niente, ed è stato realizzato in plastica e vetro, entrambi riciclati. È già possibile acquistare online i prodotti di Amarey attraverso l’e-commerce ufficiale e per chi invece volesse prima toccare con mano, dal 12 ottobre al 14 novembre è attivo un pop-up store presso La Rinascente di Milano.