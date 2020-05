David Beckham: taglio di capelli radicale per il suo compleanno

Anche David Beckham ha trascorso il compleanno in quarantena: lo scorso 2 Maggio l’ex calciatore di Milan, Real Madrid e Manchester United ha compiuto 45 anni.

Insieme a lui è in isolamento la moglie Victoria Beckham, che ha festeggiato invece il suo 46esimo compleanno qualche settimana fa, e i figli Romeo di 17 anni, Cruz di 15 e la piccola Harper di 8. L’unico figlio fuori casa è il ventunenne Brooklyn che è in quarantena con la fidanzata Nicola Peltz.

David, per festeggiare in modo alternativo, si è regalato un nuovo taglio di capelli eseguito rigorosamente a casa probabilmente con l’aiuto della compagna stilista. In un video pubblicato qualche giorno fa su Instagram la star del calcio ha sfoggiato una rasatura radicale, taglio molto comodo se si pensa che i parrucchieri rimarranno chiusi ancora per un po’.

Un’acconciatura del genere era stata scelta da Beckham anche nei primi anni Duemila ed, ancora oggi, continua a donargli alla perfezione accentuando il suo fascino british.

Per quanto riguarda i capelli, c’è da dire che lo sportivo nel corso della sua carriera ha sempre voluto sperimentare nuovi look forse perché la mamma ha lavorato come parrucchiera per tutta la vita. Lo abbiamo visto con creste punk, ciuffi color platino, capelli lunghi con fascetta e addirittura treccine.

La rasatura totale è un vero e proprio ritorno al passato e, a ben guardare, sembra davvero ringiovanirlo tanto che in moltissimi fan hanno apprezzato il video social complimentandosi per la nuova acconciatura.