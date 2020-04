Cura del viso: i migliori prodotti per la beauty routine

Detergere, depurare, idratare e nutrire la pelle sono solo alcuni dei passaggi da compiere per una beauty routine attenta alla cura del viso.

Dalla beauty routine coreana possiamo imparare tanto in fatto di skincare, in modo da avere un viso sempre giovane e riposato. Gli step consigliati sono dieci e vanno dalla rimozione del trucco all’applicazione della crema solare, anche in città.

Quali sono i prodotti indispensabili per una beauty routine corretta? Almeno 10, considerando che la crema solare va sostituita la sera con una buona maschera notte, specifica per le proprie esigenze. I migliori in commercio? Ecco i preferiti della redazione.

1. Beauty routine: Olio detergente

La prima fase prevede la rimozione del trucco, dei residui di polvere e dello smog dalla pelle. Ideale anche l’olio di cocco da massaggiare direttamente sulla pelle e rimuovere con un dischetto di cotone.

Olio per la beauty routine: Kiehl’s Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil

Olio struccante che può essere utilizzato su viso e occhi per rimuovere in maniera delicata impurità e make-up, anche quello più resistente. Arricchito con oli essenziali e botanici tra cui la Lavanda e l’Enotera, lascia la pelle pulita e confortevole, pronta per il suo processo rigenerativo notturno.

Pro: formula non comedogena e oftalmologicamente testata.

Prezzo consigliato: 32 euro

2. Detergente schiumoso

Il secondo passaggio prevede la rimozione dei residui dell’olio attraverso un detergente in gel o mousse, a seconda del tipo di pelle.

L’Occitane Gel in mousse Detergente viso Infusé

Ricco di cetriolo e timo rinfresca il tuo e aiuta a diminuire le imperfezioni. La texture gel si trasforma in mousse morbida e delicata a contatto con la pelle. Crea una morbida mousse con l’acqua; da applicare sul viso con movimenti circolari.

Pro: ingredienti estratti nel sud della Francia

Prezzo consigliato: 19 euro

3. Esfoliazione

Dopo aver pulito la pelle, si passa alla rimozione delle cellule morte. Questo passaggio può essere effettuato anche solo un paio di volte alla settimana, a seconda del tipo di pelle.

Comfort Zone Essential Scurb

Esfoliante meccanico bidimensionale per rimuovere a fondo le impurità e levigare i pori. Risveglia la luminosità dell’incarnato lasciando la pelle morbida e levigata. La texture cremosa e la bidimensionalità delle particelle, garantiscono un’esfoliazione omogenea indicata per le pelli impure, ma al contempo idonea per tutte le skin condition.

Pro: con betaina, un osmolita naturale, che preserva l’idratazione della pelle

Prezzo consigliato: 30 euro

4. Tonico viso

Il tonico è indispensabile per eliminare le rimanenze delle sostanze utilizzate in precedenza e ristabilire l’equilibrio dell’epidermide. Da preferire prodotti che non contengono alcol per evitare un’azione troppo aggressiva.

Le Tonique de Chanel

Offre alla pelle freschezza e benessere. Utilizzato al mattino, risveglia e tonifica la pelle, apportandole luminosità. La sera calma la pelle e rimuove le tracce di make up e le particelle d’inquinamento. Fresca e lenita, la pelle è più tonica e pronta a ricevere i trattamenti successivi.

Pro: non comedogeno

Prezzo consigliato: 35 euro

5. Maschera in tessuto

Dopo un’accurata detersione e un buon esfoliante, un’ottima abitudine è quella di concedersi qualche minuto di relax e una dose di idratante concentrato delle maschere in tessuto.

FaceD Maschera idratante

Maschera in tessuto non tessuto che in soli 15 minuti ripristina il naturale tasso di idratazione, combattendo la visibilità delle rughe. Grazie all’esclusiva tecnologica 3-LURONICS, acido ialuronico a tre pesi molecolari diversi per agire a diversi strati dell’epidermide, la maschera viso in tessuto favorisce la luminosità, compattezza ed idratazione della pelle.

Pro: con acido ialuronico a tre pesi molecolari

Prezzo consigliato: 4,90 euro

7. Prodotti per la beauty routine: siero

Prodotto dalla texture generalmente liquida o viscosa che contiene un’alta concentrazione di principi attivi e, solitamente, svolge un’azione mirata a seconda della tipologia di pelle e alle sue esigenze. Il siero si applica sulla pelle pulita e asciutta, prima della crema viso. Può svolgere un’azione complementare rispetto ad essa, ma può fungere anche da booster, amplificandone gli effetti.

SVR Sebiaclear Sérum

Valido alleato contro l’acne della pelle adulta. La presenza di un anti-ossidante anti-inquinamento protegge la pelle in modo durevole per evitare le recidive. La sua texture fresca ed ultra-fluida idrata la pelle per 8 ore si fonde all’istante nella pelle conferendole un finish mat. Base perfetta per il make-up.

Pro: composto al 28% di attivi dermatologici

Prezzo consigliato: 26 euro

7. Contorno occhi

Uno dei fondamentali per la cura del viso, perché si rivolge a una delle zone più delicate. Picchiettando la crema coi i polpastrelli su tutta l’area, se ne favorisce l’assorbimento.

Absolution Le Soin Regard

Trattamento per il contorno occhi che riduce le occhiaie e il gonfiore e illumina immediatamente gli occhi.

Pro: estratto di tormalina e caffè verde aiutano a migliorare la microcircolazione

Prezzo consigliato: 36 euro

8. Crema viso

La varietà che è possibile scegliere in questo campo è potenzialmente illimitata. In caso di pelle grassa meglio optare per un gel, più leggero e facile d’assorbire, mentre se la pelle è secca ci si può orientare su una soluzione più ricca per idratarla maggiormente.

My Clarins Re-Boost Crema Idratante

Texture gel-crema, fresca e golosa, rilancia l’idratazione e l’energia della pelle. Il colorito ha un aspetto roseo, i segni di fatica sono soltanto un lontano ricordo. Protetta, l’epidermide è carica di energia e risplende. Il colorito è fresco, la grana affinata.89% di ingredienti naturali.

Pro: senza ftalati, parabeni e solfati, vegan

Prezzo consigliato: 25 euro

9. Crema solare

Un filtro solare è importante per evitare la comparsa di macchie sulla pelle, nei e prevenire l’invecchiamento precoce della pelle. La base del filtro solare è molto corposo ed è per questa ragione che viene applicata per ultima.

Dermalogica Invisible Physical Defence SPF30

Crema multifunzione dalla formula leggera e invisibile, adatta a tutti i fototipi e ad ogni tipo di pelle, anche quelle più sensibili. Formula con tecnologia a base di Ossido di Zinco micronizzato. Grazie al filtro fisico ultra-trasparente, questa crema multifunzione è una protezione completa 365 giorni all’anno poiché previene i danni causati dall’esposizione ai raggi UV, protegge dai danni della luce blu proveniente dai dispositivi elettronici e combatte la produzione di radicali liberi indotta dagli inquinanti ambientali.

Pro: certificata Vegan e Cruelty Free

Prezzo consigliato: 59 euro

10. Maschera notte

Per la sera, una maschera notte si occuperà di restringere i pori, lenire i rossori e levigare la pelle.

Shiseido Waso Beauty Sleeping Mask

Maschera in gel ad azione idratante e rigenerante con infuso di yuzu.

Ricarica la pelle durante il sonno, regalandole un aspetto più fresco, luminoso e sano, anche dopo un sonno breve.

Pro: con infuso di yuzu

Prezzo consigliato: 50 euro