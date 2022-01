Anno nuovo e voglia di nuovi tagli, o anche solo di dare un tocco in più all’acconciatura senza stravolgere il look. Se anche la vostra idea è questa, tra i nuovi trend ci sono hair stylist scalati come quello di Deva Cassel, la giovane modella figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel.

La 17enne ha optato per la sua chioma fluente, un taglio scalato sulle lunghezze, soprattutto nella parte frontale, creando così un effetto dinamico naturale e molto fresco. Una scelta cool e versatile che rispecchia molto le ultime tendenze in fatto di hair look e che si sposa molto bene con la giovane età della modella.

Un taglio che possiamo definire evergreen, perfetto su capelli medio lunghi e lisci, proprio come quelli di Deva Cassel. Un concentrato di sensualità e stile molto moderno, che rende il look dinamico e leggero. Il merito è dei layers strategici per valorizzare il viso, esattamente come dettavano le mode Anni ‘70 e che le millennial indossano anche oggi.

E se questo look è diventato estremamente popolare negli Anni ‘90, i tagli lunghi e scalati hanno saputo conquistare decine di vip, da Jennifer Lopez a Gwyneth Paltrow, fino ai cut royal di Kate Middleton, Charlotte Casiraghi e Meghan Markle. Personaggi che amano da sempre il grande pregio del taglio scalato, ossia la versatilità.

Sciolti sulle spalle o raccolti, le chiome scalate possono apparire rigorose e disciplinate, ma allo stesso tempo dinamiche e piene di movimento. E se i vostri capelli sono ricci, nessun problema: basta seguire delle semplici regole per scongiurare il temuto effetto a capanna. Il parrucchiere, in questo caso, terrà in considerazione la texture naturale e andrà a lavorare su scalature leggere, per rendere omogenei i volumi.