Monica Bellucci: sua figlia Deva Cassel è la sua sosia nelle nuove foto Instagram

Deva Cassel è la sosia di mamma Monica Bellucci nelle nuove foto Instagram pubblicate dalla ragazza. Mamma e figlia stanno trascorrendo la quarantena insieme, a Parigi, insieme alla figlia più piccola dell’attrice, Léonie. Proprio nei giorni scorsi l’attrice italiana aveva raccontato la sua quarantena con le figlie, piene di compiti, e senza l’aiuto dell’ex marito, Vincent Cassel.

Annoiata come ogni ragazza della sua età chiusa in casa, la quindicenne Deva Cassel chiede ai suoi followers come stanno trascorrendo la quarantena. Lontana dal mondo patinato della moda, nel quale ha fatto una piccola incursione grazie a uno spot per Dolce & Gabbana, Deva condivide un selfie tra le mura di casa. In molti parlano della somiglianza tra la neo modella e mamma Monica Bellucci alla sua età. Capelli ricci neri, occhi grandi, e pelle luminosa.

Una staffetta di bellezza ma non solo. Entrambe sono ambasciatrici della linea beauty di Dolce & Gabbana. Ma l’attrice italiana ci tiene a precisare le priorità di sua figlia sono altre. “Ci ha chiesto di provare, voleva dimostrare a se stessa di essere all’altezza di farlo” racconta Monica parlando della campagna firmata D&G. “Ma prima di tutto ci sono la scuola, lo studio, gli amici. Non deve allontanarsi dalla sua vita di adolescente“.

Stesso dicasi per la piccola di casa, Léonie, quasi 10 anni, mai apparsa in pubblico e impegnatissima con la scuola. Proprio con lei Monica Bellucci passa quasi tutta la giornata in quarantena, tra compiti e video lezioni. Infatti l’attrice si era anche lasciata sfuggire in un’intervista che gradirebbe un po’ d’aiuto dal padre, l’ex marito Vincent Cassel, poco collaborativo durante la pandemia. La ex coppia vive a Parigi, nello stesso quartiere, ma l’attore francese trascorre con le figlie solo il temp post compiti.