Miriam Leone, nuove foto social con il pancione: follower incantati

Miriam Leone ha annunciato a Vanity Fair il 1° agosto 2023 di essere incinta e di essere convinta di come questa gravidanza sia arrivata al momento giusto, non sentendosi pronta in passato a un passo importante come questo. L’attrice si sta così godendo appieno questi momenti sotto il sole della sua Sicilia e non potrebbe essere più felice.

Nella giornata di domenica 27 agosto 2023 l’ex Miss Italia ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo social, da cui appare evidente come il suo pancione stia crescendo velocemente (le ultime immagini risalivano a Ferragosto): in una foto la vediamo con un asciugamano in testa, in un’altra in costume da bagno e nell’ultima mentre è intenta a mangiare pane e olio.

Emblematica la scelta degli hashtag a corredo, da cui appare evidente quanto stia vivendo questo momento con grande serenità, ovvero #blessed (benedetta), #simplicity (semplicità) e #accusì, espressione siciliana che lei usa praticamente sempre nei suoi post.

Tantissimi i complimenti che le sono arrivati come anche in altre occasioni, ma questa volta c’è chi ha provato a indovinare quale possa essere il sesso del bambino in arrivo visto che lei non ne ha ancora parlato. Gli utenti hanno tentato di farlo basandosi sulla forma della pancia, secondo quanto tramandato da una vecchia tradizione popolare: se è a punta o bassa il nascituro sarebbe un maschietto, mentre se è più alta o più distribuita nella parte centrale dell’addome sarebbe una femminuccia. Nei fatti, però, spesso questa teoria è stata poi smentita.