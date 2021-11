Elodie cambia ancora look e abbandona le extension per un carrè corto, definito e pieno di morbide onde. La cantante di Andromeda ha preferito tenere la lunghezza naturale dei suoi capelli e anche il colore castano scuro e dobbiamo dire che questo taglio mette decisamente in evidenza i suoi lineamenti e i suoi occhi profondi.

L’artista ha mostrato il suo nuovo hairstyle sul suo profilo ufficiale Instagram con due autoscatti mentre indossa con eleganza un blazer lungo aperto sul davanti, che lascia intravedere il décolleté nudo. Il suo stile è sempre impeccabile e mai volgare e l’abbiamo vista in mille vesti: con i capelli lunghissimi, ricci o lisci, ma anche raccolti in code di cavallo o in raffinati chignon.

Un look “savage”, come lo ha chiamato lei stessa nella didascalia del selfie, con morbide onde molto naturali che le incorniciano il viso. Sarà voglia di cambiamento? Chissà, di certo si sa che dopo la fine della storia con Marracash, le voci sulla sua nuova relazione con il modello Davide Rossi si rincorrono sul web e sono state diverse le paparazzate che li hanno immortalati insieme.

Sotto il profilo artistico e lavorativo la cantante è stata protagonista di una delle puntate de Le Iene dove ha debuttato come conduttrice, mentre sul piano musicale il 24 settembre 2021 ha pubblicato il singolo Vertigine, primo estratto dal quarto disco di prossima uscita. Inoltre, Elodie ha annunciato di essere al lavoro su un progetto che coinvolge anche Elisa, Mahmood e Marracash, autori delle tracce del suo nuovo album.