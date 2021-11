Marracash è tornato! A due anni da Persona il king del rap ha annunciato a sorpresa il suo ritorno sulla scena musicale con un post su Instagram e un’intervista arricchita da cover su Rolling Stone. Ma non lo ha fatto mesi prima. No signore, lo ha fatto ad appena due giorni dall’uscita del disco che si intitola Noi, loro gli altri e si presenta con una una trilogia di copertine e in una di queste c’è anche la sua ex Elodie.

Ricapitoliamo: tre sono le copertine dell’album, scelte per esprimere al meglio i contenuti e quattordici sono le tracce in cui l’artista non racconta solo sé stesso ma noi, tutti noi. Una sorta di indagine della realtà che parte dall’interno e porta il rapper ad analizzare ciò che lo circonda con poesia e accuratezza.

“Noi” sarà la main cover disponibile in tutti i formati (CD e Vinile), mentre sarà possibile acquistare l’album con le cover “Loro” e “Gli altri” nella sola versione Vinile in edizione limitata. Nella prima copertina Marra posa al fianco di Elodie, alla sua famiglia e al suo team, compresa la sua manager Paola Zukar. Nella seconda il rapper è negli uffici Universal di Milano, insieme al suo staff, mentre nella terza c’è lui da solo tra una folla di persone voltate di schiena.

Inutile dirlo, alla notizia che il King sta tornando con un nuovo album il popolo del web si è sbizzarrito. Tra i centinaia di commenti entusiasti degli artisti e dei vari vip ci sono i fan che si sono focalizzati su due filoni di commenti: la presenza di Elodie su una delle copertine e la capacità di Marracash di uscire con un disco quasi in sordina, zitto zitto, come solo lui sa fare. E su Twitter è una valanga di:

“DOMANI ESCE IL NUOVO ALBUM DI MARRACASH TUTTO COSÌ DE BOTTO UN PAZZO QUELL’UOMO2, “Domani esce l’album di Marracash e in copertina c’è Elodie, non sto capendo, fermate il giocoooo”, “Non so se mi sento più male per il nuovo album di Marracash o per Elodie nella foto copertina”, “Annunciare un album due giorni prima dell’uscita senza tanti giochetti, piagnistei e tentativi di stare sempre al centro dell’attenzione. Marra, lo stai facendo nel modo giusto”.

Tre le collaborazioni importanti nel disco: Guè Pequeno, Calcutta e Blanco, nuova promessa dell’urban pop. Sul profilo del cantante invece, nel post sull’uscita dell’album, che ricordiamo esce giovedì un’ora dopo mezzanotte, sono arrivati i commenti di Clementino, Guè Pequeno, Ernia, Emis Killa, Blanco, Madame, Nerone, Daria Bignardi, Luche, Frankie hi-nrg mc, Ghali, Tiziano Ferro, Luna Melis e veramente molti altri. Tutti increduli, tranne chi ha partecipato alla realizzazione di alcuni pezzi ovviamente, e eccitati per questo nuovo progetto di Marra.