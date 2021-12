È la coda chic di Federica Panicucci l’ispirazione per l’hair look delle feste

Nell’ultimo post sul suo profilo Instagram, Federica Panicucci ha un’aria raffinata e sognante, proprio quella di chi sta ancora festeggiando per aver ricevuto una sorprendente proposta di matrimonio dall’uomo che ama. Di recente, infatti, l’imprenditore lombardo Marco Bacini le ha dato in dono l’anello e la conduttrice di Mattino 5 ha detto il suo sì.

In trasmissione e sui social, Panicucci si mostra in splendida forma, forse ora più che mai. In una foto pubblicata sul suo account Instagram, in particolare, ha sfoggiato una capigliatura sofisticata: una lunga coda di cavallo, classica ed elegante.

La chioma color miele le scende sulle spalle, formando delle onde leggere, probabilmente realizzate con l’aiuto del ferro. Un hair look raffinato, che la conduttrice ha abbinato ad un tubino nero a maniche lunghe e un rossetto rosso. Perfetto per poter essere replicato in occasione delle feste natalizie e dei party invernali 2021.

La coda di cavallo è un evergreen. Si tratta di un’acconciatura versatile che non passa mai di moda e si adatta ad ogni circostanza. È perfetta per fare sport, ma anche per lavorare o per essere impeccabili durante un’occasione importante.

Realizzarla è anche estremamente semplice, basta pettinare bene i capelli e formare una coda di cavallo bassa. È necessario, poi, spruzzare sulla chioma uno spray lucidante, prendere una piccola ciocca di capelli dal lato inferiore della coda e avvolgerla attorno all’elastico, in modo da coprirlo. Fissare la ciocca con una forcina e vaporizzare un po’ di lacca sulla pettinatura. Facile, veloce e chic.