Volto noto della televisione italiana, Federica Panicucci è nata a Cecina, in provincia di Livorno nel 1967 e il 27 ottobre 2021 compie 54 anni. Tanti i programmi che la presentatrice ha avuto modo di condurre nel corso della sua lunga carriera, iniziata nel 1987 in Rai, dove ha debuttato come ‘centralinista’ dell’ultima edizione di Portobello. Ma vediamo quali sono le sue trasmissioni più conosciute.

Dopo essere stata introdotta in televisione grazie allo storico programma condotto da Enzo Tortora su RaiDue, Federica è approdata su Canale 5, come ‘hostess’ nella celebre trasmissione Il gioco delle coppie condotta da Marco Predolin. È grazie a Italia 1, però, che ha raggiunto il successo: sulla rete Mediaset, Federica ha ricevuto il suo battesimo come conduttrice di una rubrica musicale – Twin clips – del programma del pomeriggio condotto da Gabriella Golia: Unomania.

Nel 1993 ha condotto il Festivalbar, affiancata dagli showman Fiorello e Amadeus. Dal 2000 al 2005 è di nuovo in Rai con tre “programmi rosa” Affari di cuore, Batticuore e Scherzi d’amore. Nella primavera 2006 ha lasciato la Rai firmando l’esclusiva per Mediaset e tornando su Italia 1, dove ha condotto con Enrico Papi La pupa e il secchione.

Nel giugno 2009 ha firmato un contratto quadriennale di esclusiva per Canale 5: è così che Federica Panicucci è diventa la conduttrice principale del daytime Mediaset, sostituendo Barbara D’Urso nel rotocalco mattutino Mattino Cinque e poi nel programma della domenica pomeriggio Domenica Cinque. Nel 2021 ha condotto la trentesima edizione della Partita del cuore, in prima serata su Canale 5, sbarcata per la prima volta sulle reti Mediaset.

Federica Panicucci è stata sposata dal 2006 fino al 2015 con il dj Mario Fargetta da cui ha avuto due figli, Sofia e Mattia. Attualmente la conduttrice è sentimentalmente legata all’imprenditore Marco Bacini, assieme al quale ha lanciato il famoso marchio di t-shirt Let’s Bubble e il successivo franchising.