Al Festival di Cannes 2022 sembra che il tempo si sia fermato. Senza lancette dell’orologio, senza età e senza sforzo, è questo il beauty look scelto dalle star sul red carpet. Una settantacinquesima edizione caratterizzata da una nuova vitalità, ma anche da un pizzico di ribellione. Addio, dunque, al trucco nude a tutti i costi, ma anche all’effetto bombshell. Abbiamo selezionato per voi tre esempi da cui prendere ispirazione.

Il primo è quello di quello scelto da Marion Cotillard che è uno dei beauty look più classici, semplici e iconici di sempre. Rossetto rosso intenso e matte ripreso dalla tonalità rose gold dell’ombretto, l’ideale per enfatizzare gli occhi chiari. Effetto bonne mine sono una combinazione che non stanca mai. Capelli lasciati lisci, sciolti sulle spalle nella più totale semplicità.

Il secondo beauty selezionato è di Eva Longoria, l’attrice sempre in tendenza, per Cannes ha scelto di sfoggiare uno stile da ragazza con una combinazione tra make-up e capelli che la rendono fresca e attuale. Ad attirare l’attenzione è, soprattutto, la coda alta e con ciocche face framing. Un effetto anni ’90 trendy. Il trucco è senza forzature con un perfetto winged liner. Nero, scuro e opaco che avvolge lo sguardo dell’attrice rendendolo intenso e penetrante. L’effetto shimmer è dato dalle labbra, leggermente glossate e abbinate tanto al blush, quanto a un velo di ombretto illuminante.

Il terzo ed ultimo è quello di Anne Hathaway, in perfetto stile diva anni ‘60. Il beauty look scelto è naturalissimo e luminoso, con un effetto anti-età che sembra far tornare indietro il tempo. A completare lo stile i capelli e, in particolare, il semi raccolto bombato in stile beehive. A dare un tocco di modernità, poi, è la frangetta aperta a tendina, che incornicia il viso dell’attrice mettendo in primo piano i suoi occhi da cerbiatta.