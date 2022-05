Dal 17 al 28 maggio 2022, il Festival di Cannes illumina il mondo del cinema. Tante le celebrities che hanno sfilato in occasione del primo red carpet (ce n’è uno ogni sera): da Eva Longoria e Juliane Moore, da Bebe Vio a Margherita Buy. La 75esima edizione della kermesse è finalmente iniziata, tra proiezioni di film, feste esclusive, ma soprattutto tanti vestiti. Tra questi anche il look stravagante della modella Didi Stone, che ha incantato gli obiettivi della Costa Azzurra.

La modella e influencer ha sfilato in Roberto Cavalli, indossando un pezzo della collezione Fall-Winter 2022. Un abito composto da un corpetto gioiello intrecciato sui toni dell’oro e decorato a ogni incrocio con alcune rose 3D. L’abito lasciava scoperta gran parte del busto. A contrastare con la parte superiore, una lunga gonna di seta color avorio che risaltava la silhouette con il suo strascico.

Hanno completato il look un make up e alcuni gioielli, abbastanza sobri ma che le illuminavano il viso. Le labbra riempite da un gloss scintillante e incorniciate da una riga di matita più scura hanno conferito alla modella quel tocco Anni ’90, perfettamente richiamato dall’acconciatura, che ricordava quella di una popstar in un video musicale. Al polso, invece, un elegantissimo bracciale di diamanti color bronzo del brand francese Paillard Jewelry.

Ma non è finita qui: per l’after-party, infatti, Didi Stone si è cambiata. Non ha deluso neanche il secondo look della modella, che è apparsa ancora più eccentrica in un lungo abito di folte piume rosa con alle dita alcuni anellini dello stesso colore.