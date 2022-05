La bellezza al naturale ha conquistato anche il Festival di Cannes 2022. Forse perché a fare da testimonial fierissima al beauty look “acqua e sapone” è stata proprio la star di Hollywood Julia Roberts, apparsa sulla Croisette durante la terza serata della kermesse. Sul red carpet di Armageddon Time, invaso da abiti sontuosi e look appariscenti, come quello di Alessandra Ambrosio, l’attrice pluripremiata si è presentata minimal e raffinata, in un completo composto da giacca e pantaloni.

Non è la prima volta che Roberts appare in pubblico con uno stille mannish (maschile, alla garçon), come quando il 18 aprile 2022, in occasione della prima newyorkese del suo nuovo film, Gaslit, ha indossato un completo grigio composto da bermuda.

Questa volta, per il prestigioso festival cinematografico, l’attrice ha scelto una rivisitazione di un frac da uomo, firmata Louis Vuitton. Dietro la giacca, infatti, comparivano le classiche “code” lunghe fino al ginocchio. Indossato senza camicia, il completo lasciava protagonista il collier di diamanti scintillanti di Chopard. Ai piedi, infine, semplici sandali neri con tacco di René Caovilla.

Julia Roberts, ricordando vagamente il suo personaggio in Pretty Woman, la commedia romantica che le ha assicurato il successo nel 1990, ha portato sulla Croisette anche uno degli hair trend di stagione, i Botticelli hair.

Si legge su iO Donna: si tratta di un’acconciatura che si ispira alle chiome lunghe e leggermente ondulate delle donne rinascimentali. Come quella della Venere nel famosissimo quadro. Come se fose stato proprio il celebre pittore a dipingerle i lunghi capelli castani.