Skincare (viso e corpo) dopo il mare: quali prodotti usare?

Dopo il mare, ancora di più rispetto a quando si è in città, la pelle ha bisogno di costanti cure ed attenzioni, in prima battuta per non subire i danni dei raggi solari, e successivamente per essere mantenuta adeguatamente idratata. Sebbene quindi sia importantissimo proteggersi costantemente con creme specifiche e che possiedono filtri solari in grado di schermare i raggi UVA e UVB, è altrettanto importante occuparsi della pelle del viso e del corpo con una skincare specifica, da mettere in atto dopo aver trascorso un’intensa giornata al mare.

Skincare dopo il mare, l’importanza del doposole

In questo scenario si inserisce l’uso e l’efficacia di un buon doposole, in grado di idratare la pelle dopo tante ore passate al mare e sotto il sole. La pelle, infatti, ha bisogno di trattamenti specifici per rigenerarsi e per opporsi con tutte le armi che abbiamo a disposizione all’invecchiamento cutaneo.

La skincare routine al mare quindi cambia perché non è più sufficiente solo idratare, e si arricchisce di un un prodotto pensato specificamente per essere utilizzato dopo l’esposizione solare, e che quindi vanta proprietà lenitive e rinfrescanti. La skincare routine – durante e dopo il mare – potrebbe essere suddivisa in due fasi: prima e dopo il mare.

1. Skincare al mare

Crema protettiva con SPF alto , sia per il viso che per il corpo, applicata più volte durante la giornata e dopo ogni bagno;

, sia per il viso che per il corpo, applicata più volte durante la giornata e dopo ogni bagno; eventuale acqua solare spray per rinfrescarsi durante la giornata.

2. Skincare dopo il mare

Detersione per eliminare il sale dalla pelle;

per eliminare il sale dalla pelle; crema specifica doposole per il corpo, rinfrescante e ricostituente;

doposole per il corpo, rinfrescante e ricostituente; crema anti age per il viso che contenga acido ialuronico, retinolo e antiossidanti, per combattere il foto invecchiamento cutaneo.

Skincare dopo il mare, quali prodotti acquistare

Per una perfetta idratazione dopo il mare è importante munirsi di prodotti studiati per lenire e rinfrescare la pelle e di creme anti age. Vediamo quali.

Collistar – Spray fluido Doposole Lenitivo Rinfrescante

È un latte leggero e di facile assorbimento, si applica in pochi istanti grazie allo speciale micro vaporizzatore, perfetto per l’estate. Lascia la pelle subito morbida e levigata, donandole un piacevole senso di freschezza e comfort. Contiene preziose sostanze reidratanti, la vitamina E e fitoestratti che calmano eventuali bruciori e arrossamenti causati dall’esposizione solare.

Disponibile su Douglas a 34,99 euro

Eisenberg – Soin Après-Soleil Anti-Age Corps

È un trattamento doposole anti rughe per il corpo, consiste in un’emulsione fluida e intensamente reidratante, che regala una sensazione di benessere dopo una giornata al mare. In più, la formula esclusiva del brand chiamata Trio-Moléculaire, assicura un’abbronzatura più uniforme e rapida. Contiene tiglio e bisabololo, per calmare immediatamente la sensazione di bruciore o accaldamento tipica dell’estate, contiene anche Acido Ialuronico che ridona rapidamente morbidezza e tonicità alla pelle. C’è anche l’olio di rosa selvatica ed estratti di Edelweiss che aiutano a rallentare il processo di invecchiamento cutaneo.

Disponibile su Sephora a 35 euro

NUXE Sun doposole viso e corpo

Il brand descrive il suo doposole come un efficace cocktail di fiori che ama l’acqua e il sole. Si tratta di un’emulsione rinfrescante non comedogena adatta sia per il viso, sia per il corpo. Aiuta anche a prolungare l’abbronzatura e lenisce la pelle, idratandola a fondo. È un latte setificante che rende la pelle esposta al sole morbida, vellutata e perfettamente idratata. Possiede inoltre una fragranza tipicamente estiva e aiuta a riparare la pelle grazie alla formula delicata, assolutamente priva di parabeni. Ideale da utilizzare subito dopo la doccia.

Disponibile su LookFantastic a 21,95 euro